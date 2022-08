La edición de vídeo se ha convertido en una manera más de generar contenido atractivo. Tener un canal de YouTube es una de las opciones más rentables y que puede ayudar a que el contenido creado llegue a mucha más gente. Ya no se trata solamente de convertirse en un Youtuber, sino de facilitar la vida a gran cantidad de personas con aquello que creamos.

A la hora de conseguir que nuestro contenido no sea mucho más interesante, los subtítulos permiten que nuestros vídeos lleguen a más personas. Son muchas las que tienen problemas de audición, o simplemente, en un momento determinado no pueden activar el audio. Si el vídeo tiene subtítulos, puede verse sin necesidad de molestar a nadie. Esa es la razón por la que cada vez más se sube contenido con subtítulos creados mediante herramientas de software.

Los mejores consejos para crear subtítulos

El primer paso que debemos seguir si nuestra idea es la de crear contenido en vídeo con subtítulos, es elaborar un guion. Esto debe ser claro, ameno y seguir una estructura. Con base en ese guion, iremos creando el resto del vídeo. Conviene tener en cuenta que la persona que lee un subtítulo ha de tener el tiempo suficiente para poder hacerlo.

Por tanto, la voz del vídeo no ha de ir demasiado rápida, ya que el subtítulo también lo hará. Así que, conviene tomarse las cosas con mucha calma y crear un vídeo en el que se los escucho perfectamente para que el subtítulo generado sea fácil de leer.

Es muy importante escoger la tipografía y el color adecuado. Uno de los problemas principales cuando se genera subtítulos en un vídeo en YouTube es elegir un color de letra muy parecido al de fondo, por lo que es muy difícil leer. Hay que buscar siempre el contraste, pero no en exceso, que sea suficiente para que la lectura sea amena y sencilla, y con una tipografía agradable. Ponérselo más fácil a quien ve tu vídeo ayudará a crear contenido de calidad.

La elección del software

Wondershare Filmora es una de las herramientas que tienes a tu disposición para crear buenos subtítulos, y lo mejor de todo, gratis y sin tener que pagar nada. Se trata de un software de una trayectoria reconocida, que está disponible tanto para entornos Mac como Windows. Los subtítulos pueden crearse de manera manual, o bien, pedirle al software que los incluya de manera automática en la línea de tiempo. Esta posibilidad hace que crear subtítulos para tus vídeos sea mucho más sencillo, contando además con la ventaja de que puedes evitar cualquier subtítulo por si el sistema de reconocimiento de voz ha errado en alguna palabra.

Pero, además, puedes emplear la herramienta Rev Clideo Kapwing. Puedes subir tus vídeos de forma online y generar los títulos mediante inteligencia artificial, cambiando la tipografía, el color o el diseño. Lo mejor de todo es que no aplica ningún tipo de marca de agua, por lo que conseguiremos un aspecto totalmente profesional en nuestras realizaciones. Cada vez hay más competencia de creadores de contenido haciendo material interesante, por lo que debes ponerte a la altura de ellos y conseguir que tus vídeos destaquen también por su calidad.

Cuesta muy poco crear un buen vídeo que lleve subtítulos incorporados, solo es cuestión de dedicar un poco de tiempo y ser imaginativo a la hora de crear esos contenidos. Las personas que tienen problemas auditivos agradecen enormemente que un vídeo lleve subtítulos. De hecho, cuando un vídeo no lleva subtítulos y está almacenado en YouTube, también se pueden generar de manera automática. A veces los resultados no son del todo satisfactorios, por lo que si tú creas tu contenido con subtítulos bien realizados, estarás ayudando a muchísima gente y dejando una marca personal imborrable.

Conclusión

Queda claro que crear contenido con subtítulos ayuda a gran cantidad de personas y es una tendencia en alza. Quienes gustan de ver vídeos de noche y no desean molestar, tienen en los subtítulos el mejor aliado para poder hacerlo con total tranquilidad. No digamos el caso de las personas con discapacidad auditiva, los subtítulos son la herramienta perfecta para ayudar en su capacidad de entender lo que queremos expresar.

Con Wondershare Filmora no solamente puedes crear subtítulos, el abanico de posibilidades que tienes a tu disposición es muy amplio para hacer auténticas virguerías con tus vídeos. ¡Llamarán poderosamente la atención! Se trata de una de las herramientas más versátiles, intuitivas y cómodas para poder trabajar. No cuenta con excesivas complicaciones, pero los resultados no se hacen esperar.

Recuerda seguir los buenos consejos que hemos visto, la elección de la tipografía adecuada, un color que sea fácil de leer y generar los subtítulos acordes a lo que se va diciendo. No olvides que un guion es fundamental antes de empezar a grabar tu vídeo, tu discurso será más fácil de entender.

AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.