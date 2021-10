Visit México lleva la herencia, la cultura, las tradiciones y la gastronomía del Día de Muertos a Nueva York, en un evento nunca antes realizado.

El Día de Muertos para los mexicanos es el día de recordar y celebrar la vida de sus antepasados, familiares y amigos fallecidos. Las familias mexicanas construyen mini altares adornados con velas, flores, comida y fotografías de sus seres queridos. En algunos lugares llevan pan dulce tradicional especialmente horneado (pan de muerto) y calaveras de azúcar para comerlo en los cementerios locales. Muchas personas visten coloridos disfraces de esqueletos, catrinas y se pintan la cara.

La celebración programada para el 4 de noviembre en Nueva York, incluye la experiencia culinaria denominada “Cena Negra” del Hotel Matilda, con un menú de 6 tiempos elaborado por la reconocida chef Gabriela Ruíz y la famosa pastelera Fernanda Prado, todo esto maridado con vino, mezcal, tequila y licores mexicanos.

El evento incluye elementos representativos como altares, catrinas, calaveras de azúcar, música, artistas y una exhibición de arte curada por Alonso Cartú y Oscar Román, e invitados especiales como funcionarios del gobierno mexicano y amigos de Visit México.

Nueva York, Estados Unidos. - 07 de octubre de 2021 - Visit México y Visit México USA llevan la tradición del Día de Muertos a la Gran Manzana a través de la décima edición de la “Cena Negra”, una experiencia culinaria creada por el Hotel Matilda, ubicado en San Miguel de Allende, Guanajuato, que realizan todos los años para celebrar el Día de Muertos en México. Este año el evento se complementará con una exhibición de arte y elementos tradicionales de la celebración, como catrinas, altares, flores de cempasúchil, calaveras de azúcar y licores tradicionales mexicanos.

Durante nueve años, el Hotel Matilda, famoso en México por su distinguida arquitectura, ha celebrado el Día de Muertos albergando la Cena Negra, un espectáculo culinario creativo que este año Nueva York celebrará en su décima edición.

El evento se llevará a cabo el jueves 4 de noviembre en el Grand Banking Hall dentro de 48 Wall Street, un edificio histórico ubicado en el FiDi (Distrito Financiero) de Manhattan y será completamente tematizado para el Día de Muertos. La cena de 6 tiempos será diseñada por la chef Gabriela Ruíz, reconocida en 2019 como una de las mejores Chefs del mundo por la Guía Gastronómica de México. Imcluirá una propuesta de 2 tiempos dulces diseñados por la pastry chef Fernanda Prado. La cena curada se marida con vinos y licores de las marcas Casa Dragones, Casa Pedro Domecq, Montelobos y Ancho Reyes.

El reconocido artista plástico Alonso Cartú creará una instalación de arte en todo el lugar y sobre las mesas. Ha expuesto en numerosas galerías y foros tanto en la Ciudad de México como en Nueva York; en 2016 recibió el Premio Abraham Zabludovsky a la mejor tesis de composición arquitectónica.

“Compartir con nuestros vecinos del norte la riqueza cultural de los mexicanos a través de la celebración del Día de Muertos junto a reconocidas marcas mexicanas que se van sumando al proyecto, promueve la comunicación de la marca México, fomentando el deseo de viajar y vivir las experiencias directamente en los destinos del país”, señaló Carlos González, Director General de Visit México.

“Durante los últimos 9 años hemos celebrado la quintaesencia de la querida fiesta mexicana del Día de Muertos con una extravagancia culinaria inquietantemente deliciosa e innovadora en el Hotel Matilda. Estamos más que emocionados de traer este evento del décimo aniversario a la ciudad de Nueva York por primera vez. Nuestra legendaria cena se llevará a cabo con el apoyo de Visit México y Visit México USA, en la ciudad más grande de los Estados Unidos, donde nos uniremos a otros neoyorquinos este otoño para una gran celebración”, afirmó Bruce James, gerente general y socio del Hotel Matilda.

El Día de Muertos es una celebración única en el mundo y representa el patrimonio, la cultura, la gastronomía y las tradiciones del pueblo mexicano, pues las familias crean altares adornados con velas, flores, fotografías, alimentos y bebidas para los seres queridos a quienes se les ofrece el altar con la creencia de que esa noche sus almas volverán a celebrar con los vivos. Las tradiciones van desde preparar alimentos y ofrendas en casa hasta llevarlos directamente a los cementerios. Un tema común de las festividades es la variada gastronomía y el ambiente festivo que se replicará en la Cena Negra en Nueva York.

“Estamos encantados de ser parte de una de las tradiciones más festivas de la cultura mexicana y compartir esta celebración con nuestros socios aquí en Nueva York. El clásico, histórico e icónico 48 Wall Street es un escenario maravilloso para la espectacular velada artística y gastronómica del Día de Muertos”, dijo Kent M. Swig, presidente de Visit Mexico USA.

Esta edición de Cena Negra incorpora un componente social, parte de los ingresos de la misma se destinarán a apoyar los proyectos de las fundaciones Travesia Incluyente y Cambiando Modelos enfocadas ambas a dar oportunidades y a incluir grupos minoritarios y con algún tipo de discapacidad.

La celebración del Día de Muertos en Nueva York es una excelente manera de promover y alentar a los mexicano-americanos que viven en Estados Unidos a honrar las tradiciones y la riqueza de México como un destino turístico rico en cultura e historia. Todos estos hitos culturales aumentan la presencia de la marca y despiertan el deseo de viajar a México una vez más. Además, esta tradicional celebración genera un nuevo interés entre los neoyorquinos y todos los ciudadanos de Estados Unidos por explorar la belleza y las maravillas de nuestro país.

Para obtener más información sobre la Cena Negra - Edición Nueva York, por favor comuníquese con Israel Urbina-Relaciones Públicas al correo: israel.urbina@visitmexico.com

