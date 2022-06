O SUV - VOYAH FREE eléctrico inteligente de alto desempenho já se encontra na Europa, isto quando estava a vender bem no mercado chinês durante quase um ano. A 11 de Junho de 2022, abriu o Showroom VOYAH, localizado em Klingenberggt. 7, no centro de Oslo, Noruega.

Mais de 100 pessoas, incluindo convidados, meios de comunicação e representantes de clientes, reuniram-se para testemunhar a abertura do negócio neste dia, durante o qual o "SUV eléctrica inteligente de alto desempenho" VOYAH FREE e o "carro de bandeira eléctrico de luxo MPV" VOYAH Dream fizeram a sua estreia em conjunto.

Lu Fang, CEO e CTO da VOYAH Automobile, afirmou: "A VOYAH, uma nova marca de energia de vanguarda lançada pelo Dongfeng Motor Group, está empenhada na integração perfeita do desempenho da condução e da tecnologia inteligente, de modo a moldar a influência global das marcas chinesas. No futuro, a VOYAH irá utilizar os poderosos recursos ultramarinos da Dongfeng e a tecnologia e modelo de negócio inovadores para oferecer uma nova experiência de veículos eléctricos inteligentes".

Torje Aleksander Sulland, CEO da Electric Way, um distribuidor norueguês da VOYAH afirmou: "As belas linhas corporais da VOYAH, o conceito de design único e o espírito de exploração presente na história oriental do grande falcão de asas abertas são muito apreciados pelas pessoas. O potente desempenho do VOYAH FREE, o derradeiro prazer de condução, a tecnologia de segurança e a experiência eléctrica de alta qualidade também tornam a condução segura e saudável. Acreditamos que o VOYAH será o predilecto dos povos nórdicos".

O VOYAH FREE, o primeiro modelo da VOYAH Automobile a ser exportado para a Europa, é compatível com o clima geográfico, o conceito de protecção ambiental e a procura do mercado de veículos eléctricos de gama alta da Noruega. O VOYAH FREE tem a vantagem de potência comparável ao super funcionamento, com um desempenho estável da bateria. Além disso, tem suspensão pneumática ajustável de 100mm para cima e para baixo e tracção às quatro rodas inteligente para todo o automóvel. Combina os quatro modos de condução de "economia, conforto, alta eficiência e passeio", adaptando-se às condições complexas da estrada e satisfazendo os utilizadores noruegueses nas mais variadas formas.

Através de preparação deliberada e trabalho árduo, o primeiro Showroom VOYAH no estrangeiro transporta o conceito de marca VOYAH, e através da integração engenhosa da textura de vida, tecnologia futura e elementos chineses, materializa o "cientismo sensível à temperatura". Há informações de que os utilizadores noruegueses podem marcar um encontro para o test drive do VOYAH FREE pouco depois da abertura do Showroom de Oslo da VOYAH. No quarto trimestre deste ano, o mercado norueguês iniciará a entrega em massa de carros novos.

