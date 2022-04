Zahara, con presencia en nueve candidaturas, es la gran aspirante al trono de los galardones de la Unión Fonográfica Independiente (UFI), los Premios MIN, que se entregarán el próximo 27 de abril en el Navarra Arena de Pamplona.

Según se ha desvelado hoy en un encuentro con la prensa en la sede de la Sgae en Madrid, enfrente tendrá a Baiuca, que cuenta con seis nominaciones, y tanto a Alizzz como al dúo integrado por María Arnal i Marcel Bagès, que tienen cinco.

Zahara concurre contra varios de ellos en categorías como mejor artista, álbum del año y mejor álbum de pop (por el disco "puta") y en la de mejor canción por "Merichane", que también aspira a ser la mejor letra y mejor videoclip (obra de Guillermo Guerrero).

El esfuerzo de la artista jienense podría ser digno de mención asimismo en las categorías de mejor directo y por el diseño creado por Emilio Lorente para "puta", así como por la producción de su habitual colaborador Martí Perarnau IV.

No habrá que perder de vista tampoco las opciones de Baiuca, quien aspira nada menos que al premio MIN al mejor álbum del año, mejor grabación de electrónica, mejor álbum en gallego y mejor producción por "Embruxo", además de a los de artista emergente y canción por "Veleno".

Alizzz, que daba el salto al ámbito solista con "Tiene que haber algo más" tras años tras los controles del estudio, competirá por la mejor producción, pero también en las categorías de mejor artista, mejor disco, mejor disco de pop y mejor canción por "Ya no siento nada".

Completan la lista de aspirantes al disco del año "The river and the stone" de Morgan y "Clamor" de Maria Arnal i Marcel Bagés, que ya se hizo recientemente con esta distinción de la prensa musical a través del Premio Ruido. El dúo podría lograr asimismo el título de mejor álbum de pop, mejor directo, mejor artista y mejor letra por "Milagro".

Otros nombres a tener en cuenta serán los de Kase.O y Rigoberta Bandini, que cierran la lista de aspirantes al galardón al mejor artista. La autora del himno feminista "Ay mamá" podría hacerse asimismo con las menciones como mejor canción y mejor letra.

Otro tema que estuvo a punto de ser eurovisivo, "Terra" de Tanxugueiras, completa la lista de cinco candidatos a mejor canción.

El trío gallego podría llevarse a casa además el título de mejor videoclip por "Figa" y el de artista emergente si baten a Aiko el grupo, el citado Baiuca, Chill Mafia y Niña Polaca.

Por estilos musicales, cabe citar que como disco pop también está nominado "Hambre" de Kiko Veneno y "Que se joda todo lo demás" de Alice Wonder.

Entre los roqueros, el premio caerá entre "Corizonas III" de Corizonas, "Kokoshca" de Kokoshca", "MKMK" de Maika Makovski, "The river and the stone" de Morgan y "Mayéutica" de Robe.

Además de Baiuca, el de electrónica podría ir a manos de "Exnovo" de BFlecha, "Abril" de Delaporte, "Global Sickness" de Ed Is Dead o "Preparada (Rework)" de El Columpio Asesino.

"Himnopsis colectiva" de Amparanoia, "Territorio de delirio" de Emilia y Pablo, "Cantables II" de Fetén Fetén, "Errantes telúricos/Proyecto Toribio" de Los Hermanos Cubero y "Pureza" de QUeralt Lahoz aparecen como posible premio al mejor disco de raíz.

Las músicas urbanas se decidirán entre "Se trata de mí" de Albany, "3 Katas" de Chico Blanco, "Divertimentos Vol. 2" de Kase.O, "Sabes el camino que elegí" de Ortiga y "The Kingtape" de Toteking.

"Continente" de Chico Pérez, "Supernova" de Cristian de Moret, "La raíz del viento" de Juanito Makandé, "Con todos mis respetos" de Miguel Campello y "Tremenda" de Rosario La Tremendita aspirarán al de flamenco.

El de jazz se dilucidará entre "Sorte" de Abe Rábade, "Tumani" de Berta Moreno, "Bach (Re)Inventions" de Moisés P. Sánchez, "Concert Bal" de Tino di Geraldo y "Tributo Pedro Iturralde".

Por último, el de música clásica contará con "Mediterrània" de Capella de Ministrers, "Antonio Literes: Sacred Cantatas for Alto" de Concerto 1700, "Saffo Novella de Dolce Rimo, "Cantiagas del Códice de Toledo" de Eduardo Paniagua y "Ad Illam" de Susana Gómez Vázquez.

En el ámbito de artista internacional, aparecen los nombres de IDLES, Instituto Mexicano del sonido, Little Simz, Low y St. Etienne.