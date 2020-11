Amazon ha lanzado hoy el programa Intellectual Property Acceletator (IP Accelerator) en Francia, Alemania, Italia, España, Países Bajo y Reino Unido, que hace que sea más fácil y rentable para las pequeñas y medianas empresas obtener registros de marcas, proteger sus propias marcas y hacer frente a los productos falsificados.

El programa de Amazon, que está disponible para cualquier marca que venda en sus tiendas, conecta a los empresarios directamente con una red seleccionada de bufetes de abogados europeos con experiencia en derechos de propiedad intelectual e industrial.

Los despachos de abogados participantes cobrarán tarifas competitivas para las pequeñas y medianas empresas negociadas previamente, dando a los colaboradores comerciales confianza y claridad sobre cuánto les costará obtener una marca comercial registrada.

Además, las pymes también pueden solicitar asesoramiento general sobre propiedad intelectual e industrial a estos despachos de abogados a medida que crezcan sus marcas y negocios, según ha informado Amazon.

IP Accelerator específicamente para los propietarios de pequeñas empresas.

Las empresas más grandes tienen cuatro veces más probabilidades que las pymes de registrar sus derechos de propiedad industrial . La principal razón por la que los empresarios de pequeñas empresas no protegen sus derechos es porque no conocen la propiedad industrial y no saben dónde acudir.

El proceso puede ser complicado, sobre todo para los emprendedores que se encuentran en las primeras etapas de la creación de una empresa. Amazon quiere ofrecer asistencia de bajo coste a todas las pymes europeas, incluidas las más de 150.000 pymes con sede en Europa que venden en Amazon.

Los colaboradores comerciales continúan representando más del 50% de los productos que Amazon vende en sus tiendas

Los derechos de propiedad intelectual e industrial son imprescindibles para las empresas que desean evitar que terceros, sin autorizar, utilicen sus marcas o copien sus ideas.

La posesión de la propiedad intelectual e industrial también puede crear nuevas fuentes de ingresos en caso de que los empresarios deseen conceder licencias de sus bienes o servicios a terceros.

Las empresas que utilicen IP Accelerator también tendrán acceso a los servicios de protección de marca más amplios de Amazon, meses o incluso años, antes de que se conceda oficialmente su registro de marca.

El registro de marcas de Amazon proporciona a las pymes potentes herramientas que las ayudan a administrar y proteger sus derechos de propiedad intelectual e industrial en las tiendas de Amazon.

Se trata de un servicio gratuito en el que se han inscrito más de 350.000 marcas.

Los participantes se benefician de las protecciones automatizadas de Amazon que utilizan información sobre las marcas para eliminar de forma proactiva el contenido presuntamente infractor o inexacto que pueda existir.

Las marcas también pueden encontrar e informar a través de herramientas sobre presuntas infracciones de sus derechos de marca y pueden ejercer una mayor influencia en la información que se muestra en las descripciones de producto de Amazon sea precisa, de manera que los clientes puedan tomar decisiones de compra seguras e informadas en Amazon.