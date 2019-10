La asociación de emprendedores de la Universidad Carlos III de Madrid, Start UC3M, y la lanzadera de comunidades de iniciativa emprendedora, Start Universe, están preparando el StartCamp, un evento para crear ideas de negocio que se celebrará del 8 al 10 de noviembre, de manera que cien universitarios desarrollarán una startup.

Este encuentro reúne a jóvenes universitarios durante un fin de semana en el que se organizan en equipos y cada uno, con apoyo de mentores y poniendo en práctica metodologías ágiles como Lean Startup o Design Thinking, que desarrollan sus modelos de negocio para competir por un premio, según ha informado Start-Emprendedores y Start Universe.

Dos startcamps en dos espacios diferentes

El StartCamp by Start UC3M se celebrará con el apoyo de IronHack en La Terminal, un coworking para startups y profesionales del sector digital, situado en pleno centro de Madrid.

El StartCamp by Start Universe se celebrará en los espacios de LOOM Salamanca y Google for Startups Campus y tiene como objetivo, por un lado, que cada vez más universitarios vivan la experiencia de crear su propio proyecto de startup y, por otro lado, animar a que las comunidades de alumnos interesados en temas de emprendimiento organicen estos eventos en sus universidades , como el StartCamp by StartUC3M organizado el mismo fin de semana.

El StartCamp by Start Universe supondrá una toma de acción por parte de los universitarios, ya que los equipos deberán desarrollar una idea de negocio innovadora y sostenible en torno a un reto de Objetivo de Desarrollo Sostenible.

Ambos eventos comparten el mismo objetivo de fomentar el emprendimiento universitario y ayudar a todas esas mentes inquietas a encontrar posibles socios con los que desarrollar sus ideas, dando rienda suelta a su talento e imaginación durante tres días dedicados a aprender, conocerse y disfrutar.