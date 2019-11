Proyecto de Upnea de Saturno Labs. Imagen cedida por We The Humans.

Proyecto AI Crop Harvesting. Imagen cedida por We The Humans.

Dos proyectos innovadores que plantean utilizar Inteligencia Artificial (IA) para mejorar aspectos de sostenibilidad y eficiencia en plantaciones agrícolas o la mejora de la sintomatología y seguimiento de los pacientes con Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) son los ganadores del I Concurso de IA con Fines Sociales entregados por el think tank independiente We The Humans.

AI Crop Harvesting es el nombre del primer proyecto que ha recibido el premio en la categoría Emprendedores. La agricultura es un contribuyente importante a los gases de efecto invernadero y se estima que representa entre el 10 y el 12 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El objetivo de este proyecto es presentar una herramienta integrada de análisis de datos para ayudar a los agricultores a tomar la mejor decisión sobre sus campos. Incluye un análisis de las diferentes variedades de cultivos para recomendar a los agricultores la plantación de los más rentables considerando las ventas locales con el fin de reducir la huella de sus productos.

El proyecto Upnea de Saturno Labs ha recibido el galardón de categoría Startups

Se trata de una innovadora propuesta que paliará los efectos de la Apnea del Sueño y mejorará su diagnóstico, combinando un procedimiento basado en el análisis de imágenes faciales de los pacientes, de su área orofaríngea, grabaciones de voz y de otros importantes parámetros clínicos recogidos en un cuestionario realizado por un bot para ayudar al médico en la detección de la gravedad del SAOS y su evaluación por medio de un terminal móvil.

Los pacientes podrán hablar con un bot, y contestar preguntas, subir archivos de voz o imagen que serán procesados utilizando técnicas de machine learning y posterior mediación de los médicos y profesionales sanitarios.

Los premiados en ambas categorías recibirán ayuda económica por parte de la compañía de servicios de gestión de crédito Axactor; así como capacidades tecnológicas de IBM y Meaning Cloud y mentoría en ‘economía de impacto’ en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) facilitada por la incubadora de startups Ship2b.

Asimismo, accederán al asesoramiento jurídico del despacho Écija y acompañamiento en el desarrollo de su proyecto por parte del Servicio de Emprendimiento de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) para la categoría ‘Emprendedores’.

Para la de ‘Startups’, la UC3M ofrece la posibilidad de alojamiento en su Parque Científico durante los 6 primeros meses. Asimismo, podrán participar en el sorteo de dos becas para cursar programas máster relevantes en el cambio de Bid Data y Machine Learning del IE Exponential Learning y de Keep Coding.

Intrum, proveedor de servicios de gestión de crédito ha colaborado también en estos premios.

I Encuentro de Ética e Inteligencia Artificial

Los emprendedores de ambos proyectos recibieron la noticia durante el I Encuentro de Ética a Inteligencia Artificial organizado por We The Humans.

Durante el encuentro, su presidente Juan Ignacio Rouyet recordó la misión y objetivos de este think tank, que pretende reflexionar sobre la evolución de la tecnología y su impacto en la ética y en la sociedad.

Desde esta plataforma se anima y promueve un uso ético de la IA en cada eslabón de la cadena, desde académicos, desarrolladores y startups, hasta empresas tecnológicas, poniendo siempre a las personas / usuarios en el centro.

El think tank se propone “pensar en el ciudadano y adoptar su voz en el debate público y normativo en temas como el impacto de la IA en el empleo, las desigualdades derivadas del mal uso de la tecnología, la seguridad de la IA o el derecho de la robótica”, dijo Rouyet, poniendo de manifiesto que “detrás de una IA ética hay una persona éticamente responsable”.