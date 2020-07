Just Eat Takeaway.com, la firma global resultante de la fusión entre Just Eat y Takeaway.com, ha presentado su nueva identidad visual y logotipo, que paulatinamente irán adoptando los 22 mercados en los que opera el Grupo. Así, la marca Just Eat sustituirá su tradicional color rojo por el naranja

La reciente fusión entre Just Eat y Takeaway.com ha dado origen a una de las mayores plataformas de comida a domicilio del mundo, presente en 24 países (Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, España, Bélgica, Polonia, Austria, Israel, Suiza, Luxemburgo, Portugal, Bulgaria, Rumania, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, México, Colombia y Brasil). El Grupo cuenta con 48 millones de usuarios activos en todo el mundo y más de 8.000 empleados.

Con sede en Ámsterdam, la compañía conecta a consumidores y restaurantes a través de sus plataformas

Con más de 155.000 restaurantes asociados, Just Eat Takeaway.com ofrece a los consumidores una amplia variedad de opciones gastronómicas. Just Eat Takeaway.com colabora principalmente con restaurantes con servicio de reparto propio. A los restaurantes que no cuentan con este servicio, Just Eat Takeaway.com les proporciona sus propios servicios de reparto a domicilio.

En España, la compañía cuenta con una red de más de 13.000 restaurantes, entre los que se encuentran las cadenas más importantes del sector, y más de dos millones de usuarios activos.