La décima edición del Programa Talento Solidario de la Fundación Botín busca la transformación del modelo de trabajo en las organizaciones del Tercer Sector mediante la inclusión de tecnologías y prácticas digitales en su actividad diaria.

El programa busca la profesionalización de la gestión interna y externa de estas organizaciones, incluyendo aspectos como la medición de impacto, la innovación, la sostenibilidad o el trabajo colaborativo tanto en el entorno online como offline.

En esta edición han participado 13 organizaciones que han pasado a formar parte de la Red Talento Solidario, un entramado de trabajo colaborativo, compuesto por 263 ONG españolas de 22 sectores de actividad diferentes, que exploran la posibilidad de generar sinergias, alinear esfuerzos y multiplicar esfuerzos.

El director del Programa Talento Solidario, Javier García Cañete, ha señalado que este año "se incidirá especialmente en la necesidad de abordar un cambio de mentalidad respecto a las estructuras y formas de trabajo tradicionales, en donde la transformación digital del Sector Social en España jugará un papel fundamental".

En este sentido, este año el programa contará con la colaboración de ISDIgital Foundation, la Fundación de ISDI, que ha contribuido con la creación del primer Barómetro digital del tercer sector y colaborará con el proyecto a través de un curso específico sobre Transformación Digital.

La digitalización del Tercer Sector

Un estudio de la Fundación ha revelado que el 56 % de las ONG tan sólo invierte 83,3 euros al mes en acciones digitales y que el 67 % de muestra de 300 organizaciones sociales no dispone de una estrategia digital específica, mientras el 20,5 % tampoco se plantea implantarla en el futuro.

Un 58,1 % de las ONG consultadas no dispone de un equipo específico de marketing digital, mientras un 37 % tampoco prevé incorporarlo.

Además, el 98 % dispone de una web que se actualiza con una frecuencia elevada, aunque aún no se aprovechan todas las posibilidades que ofrece el entorno digital, ya que el 78 % de las organizaciones sociales no dispone de e-commerce ni están en proceso de crearlo y el 73 % no realiza ningún tipo de transacción en el canal digital.