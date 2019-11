Imagen cedida por Free Now.

Free Now ha lanzado este miércoles sus servicios de movilidad en la capital rumana, por lo que la plataforma está ya disponible en 10 países europeos y en más de 100 ciudades europeas.

La aplicación adquirió en 2017 Clever, el proveedor rumano líder en transporte de pasajeros.

Durante el primer semestre de este año, 1.415.000 desplazamientos fueron reservados por pasajeros Free Now fuera de su país de origen.

A partir de ahora, tanto los usuarios rumanos que visiten España, como los españoles que viajen a Bucarest, podrán utilizar la misma aplicación en su idioma y sin necesidad de actualizarla ni descargarla de nuevo.

Según ha señalado el consejero delegado de Free Now Europe, Eckart Diepenhorst, "este es un gran día para Free Now y un paso clave en nuestra misión de mantener y expandir nuestra posición como líderes en transporte de pasajeros en Europa".

“Clever ha hecho un trabajo increíble en los últimos años y estamos muy entusiasmados y orgullosos de integrar los servicios del número uno de Rumanía en nuestra aplicación. Más de 13.000 conductores en Bucarest ahora estarán disponibles para usuarios Free Now", ha señalado Diepenhorst.

La integración ofrecerá ventajas

Por su parte, el antiguo consejero delegado de Clever y actual director general de Free Now en Rumanía, Andrei Frunza, confía "en que la integración ofrezca muchas ventajas, tanto para los conductores como para los pasajeros".

“Nuestros conductores verán un claro impulso en la demanda proveniente de visitantes internacionales. Clever no estaba activo fuera de Rumanía y, por este motivo, la aplicación no se extendió ampliamente fuera del país. Esto cambiará de ahora en adelante, ya que Free Now es popular en todo Europa y planea aumentar su cobertura", ha señalado Frunza.