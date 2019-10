Fujitsu ha lanzado su programa europeo “Fujitsu Accelerator” en varios países en Europa (Reino Unido e Irlanda, España, Holanda, Francia, Luxemburgo, Portugal, Finlandia y Suecia) para ofrecer a startups tecnológicas un acceso más rápido a oportunidades reales de mercado, y aprovechar la creatividad de una variedad de proveedores de tecnología disruptiva ya probada e impulsar su transformación digital.

Para promover el impacto de este nuevo programa, la multinacional participará en el Web Summit 2019, que se celebrará en Lisboa del 4 al 7 de noviembre.

Los socios globales seleccionados para el Fujitsu Accelerator se unirán a la delegación de Fujitsu en el Web Summit, y mostrarán su tecnología a más de 70,000 asistentes y 2,600 medios acreditados.



El programa Fujitsu Accelerator aprovecha el enfoque de co-creación de Fujitsu, utilizando su metodología para apoyar la transformación digital de sus clientes.

Impulsa el creciente ecosistema de partners, incluyendo las startups y permitiéndoles escalar rápidamente hacia entornos empresariales.

Los clientes pueden hacer uso de la red global de Fujitsu de los Centros de Transformación Digital para acelerar el proceso de creación de ideas.



Fujitsu inicialmente busca 24 startup Accelerator partners

Trabajando con Get in the Ring, una red global de organizaciones innovadoras en más de 100 países, el programa Fujitsu Accelerator busca inicialmente 24 socios a nivel mundial.

Serán compañías que estén desarrollando ya su negocio en tres sectores diferentes: retail, servicios financieros y el sector público, y especializadas en tres campos tecnológicos: IA, analítica y herramientas digitales de interacción con el cliente.

Fujitsu se encargará de que las soluciones de las startups den respuesta a desafíos empresariales específicos, y tiene como objetivo convertirlas en soluciones existentes, para su oferta de servicio SaaS escalable a nivel mundial.

Además de abrir y acelerar el acceso de los clientes a la innovación, el Ecosistema de Fujitsu Startup les permite ofrecer soluciones validadas a clientes de todo el mundo.