Glovo ha presentado su objetivo de neutralidad en carbono para finales de 2021 en el marco de la décimo séptima Reunión del Alto Nivel sobre el Cuidado del Clima.

La reunión ha contado con la participación de António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, e Inger Andersen, director ejecutivo del Programa para el Medioambiente de la ONU, junto con directivos y empresarios de primer nivel.

El cofundador de Glovo , Sacha Michaud, ha señalado que en la empresa son conscientes de "la necesidad de contener la subida de las temperaturas en 1,5 grados centígrados y las empresas jugamos un papel clave en la lucha contra el cambio climático" y ha explicado que son "miembros activos de iniciativas como Business Ambition for 1.5°C: Our Only Future".

Una iniciativa para contener la subida en 1,5 grados centígrados

La presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa Garcés, ha animado a las empresas de alcance internacional a "unirse en julio a la iniciativa contra la subida de los 1,5 grados, que ya cuenta con el apoyo de más de 100 empresas.

En este contexto, el director general de Glovo Iberia, Diego Nouet, participó el lunes en el evento paralelo de la COP25 "Business Ambition for 1.5 °C: el liderazgo climático empresarial" organizado por la Red Española del Pacto Mundial junto con UN Global Compact, la Red Chilena y la Red Británica.