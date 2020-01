Imagen cedida por Too Good To Go España.

La app Too Good To Go ha recibido la certificación B Crop por su trabajo contra el desperdicio de alimentos en Europa y ha anunciado su expansión a EEUU.

Too Good To Go pasa a formar parte de una comunidad de más de 2.700 empresas B Corp de todo el mundo que utilizan la fuerza de los negocios para generar impacto positivo.

Dentro se encuentran compañías como es el caso de Patagonia, Just Water e Innocent, o las españolas Ecoalf, Farmidable, Hemper, HolaLuz, entre otras.

Para recibir la certificación B Corp, Too Good To Go se sometió a un complejo proceso de acreditación para demostrar que cumple con rigurosos estándares sociales y medioambientales y de medición de impacto y que su compromiso social predomina por encima de los beneficios económicos, según ha informado la compañía

Para ello, se prestó especial atención a cinco áreas claves como la Gobernanza, los trabajadores, la Comunidad, el Medio Ambiente y los clientes.Tras superar con éxito el examen en los 14 países en los que opera, la consejera delegada de la compañía, Mette Lykke, celebró el sello que acredita a Too Good To Go como una de estas nuevas empresas que tienen por objeto la mejora de la sociedad.

Según Lykke, “la certificación B Corp es una forma maravillosa de trasladar a nuestros usuarios, socios y empleados el tipo de compañía que somos, una con un compromiso y una misión social aún mayor.”

El salto a Estados Unidos

Cuatro años después de su inicio en Dinamarca y operar en 14 países europeos, ahora Too Good To Go salta a Estados Unidos para impulsar su lucha contra el desperdicio de alimentos. Es su primera expansión fuera de Europa y el país número 15.

Además, ha anunciado que Nueva York será la primera ciudad estadounidense en la que aterrizará, donde ya ha comenzado el proceso para formar equipo.

Cada año, los estadounidenses desperdician 63 millones de toneladas de alimentos que suponen un coste de 160 mil millones de dólares.

El gobierno de Estados Unidos se ha propuesto reducirlo un 50 % para el 2030 y desde Too Good To Go ayudarán a alcanzar ese objetivo.

“Estamos muy contentos de anunciar que estamos preparándonos para luchar contra el desperdicio de alimentos en Estados Unidos. Ha sido un proceso largo hasta decidir dónde, fuera de Europa, podíamos tener un mayor impacto. Hasta el 40% de la comida apta para el consumo termina en la basura de los estadounidenses, por lo que sabemos que es un gran problema a resolver, ha dicho Lykke.

A través de su app, Too Good To Go permite a restaurantes, hoteles, supermercados, fruterías, entre otros establecimientos, su excedente diario y que los usuarios salven packs con esa comida de calidad a precio reducido al final del día para que no sea desperdiciada.

Actualmente trabaja con más de 37.000 establecimientos y cuenta con más de 18 millones de usuarios que han salvado más de 28 millones de packs de comida en Europa.

La compañía cerró 2019 trabajando con más de 2.500 establecimientos y más de un millón de usuarios, que han salvado ya más de 600.000 packs de comida.

Además, firmó alianzas para la lucha contra el desperdicio de alimentos con grandes cadenas como Carrefour, Alcampo, Accor Hoteles, Meliá, entre otros muchos.

El director de Too Good To Go en España, Oriol Reull, ha señalado que “el 2019 fue un año de duro trabajo que ha sido recompensado con la buena acogida por parte de negocios y usuarios" y se ha mostrado convencido de que cada vez "hay una mayor concienciación sobre el desperdicio de alimentos en las personas y mayor voluntad de actuar, pero aún queda mucho por hacer".

Ha añadido que en 2020 quieren ya a toda España con una previsión de salvar 4 millones de packs y para lograrlo llevaremos a cabo grandes campañas de concienciación que nos permitan sensibilizar a la sociedad ante un problema como el del despilfarro de comida.”