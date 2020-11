Trucksters, la startup española que optimiza el mundo de la logística y la industria del transporte de mercancías de larga distancia con un innovador servicio de transportes basado en un sistema de relevos, ha cerrado una ronda de financiación de 900.000€. La compañía ha contado con el apoyo tanto de nuevos como de actuales inversores.

Entre los nuevos socios que han apostado por primera vez en Trucksters están, a nivel corporativo, The Valley Venture Capital y, a nivel particular, los business angels Bernd Hullerum (CEO de Transfesa), Elena Zalbidea, Ángel Mayoral, la Red del IESE "G8i" y la Red del IESE liderada por mujeres "AWASI". Además, varios de los inversores actuales han vuelto a confiar en la startup, entre ellos, la joint venture de Axel Springer & Porsche (APX), Big Sur Ventures, Metavallon y otros business angels a nivel particular como Telmo Pérez, director de Innovación de Acciona, o David Palau, fundador de Benthos Capital.

Trucksters quiere consolidar su presencia en los corredores intrernacionales

El objetivo principal de esta entrada de capital para Trucksters es continuar con la senda de crecimiento que ha experimentado este año la compañía, del 40 % mensual, y consolidar los dos corredores internacionales actuales: el Mediterráneo, que parte desde las principales zonas del mediterráneo español hasta Bélgica, Holanda y el oeste de Alemania, y el Central, que arranca desde el centro de España hasta Bélgica, Holanda y el oeste de Alemania.

Una vez consolidados ambos corredores, Trucksters pondrá el foco en ampliar su presencia gradualmente por otros territorios internacionales y geografías como Polonia y otros países de centro y este de Europa. Además, la startup también aprovechará la inyección de capital para invertir en tecnología con el fin de dotar de más inteligencia al sistema de relevos.

Así, para potenciar el desarrollo tecnológico de Trucksters, la gestora The Valley Venture Capital, además del apoyo financiero, pone a disposición de la empresa el conocimiento y amplio expertise en innovación de su equipo gestor, su comité de expertos y todos los activos del ecosistema digital The Valley.

El consejero delegado y cofundador de Trucksters, Luis Bardají Izard, ha destacado que “esta entrada de capital nos va a ayudar a seguir creciendo y consolidar la presencia en los corredores internacionales".

"En un momento de pandemia como el actual, creemos que nuestro deber es contribuir a que el transporte de mercancías sea más eficiente y digno para los profesionales del sector. Esto es un impulso muy grande que nos ayuda a seguir apostando por nuestra estrategia: convertirnos pronto en la referencia del transporte de larga distancia apostando por sectores clave como el de alimentación, el e-commerce y los productos de consumo”, ha subrayado.

El servicio de transportes de Trucksters, basado en Inteligencia Artificial y Big Data, permite que los conductores puedan dormir en sus casas, ya que un profesional conduce 4,5 horas y se intercambia con otro camión para conducir la mercancía en dirección opuesta otras 4,5 horas, reduciendo el tiempo que los profesionales pasan fuera de casa gracias a los relevos y mejorando el servicio de transportes que perciben sus clientes, siendo este más rápido y eficiente en costes que los servicios tradicionales.

Trucksters ya ha conseguido anteriormente más de 1.150.000 euros a través de rondas de financiación lideradas por las firmas de venture capital Big Sur Ventures y Metavallon VC. Además de Porsche & Axel Springer (APX), Grupo Undanet, Grupo Andrés, el Programa Neotec, y otros inversores particulares como Mario Vicente, Carlos Severino, Sacha Michaud o Telmo Pérez, que también han apostado por la compañía.

La propuesta de Trucksters ya está siendo utilizada por empresas españolas e internacionales como Grupo Seur, el Grupo ALPI, Kimberly Clark, Lesaffre, Campofrío o Bofrost,