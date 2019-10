Línea Directa ha creado un think tank digital, un laboratorio de ideas para generar ideas y analizar tendencias en materia de transformación digital, que contará con las aportaciones de expertos externos a la compañía.

El think tank organizará reuniones cada seis meses y está compuesto por el ex director general de Google en España, Portugal y Turquía y ex director de Yahoo, Javier Rodríguez Zapatero, el ex profesor del International Management Fellows Program y de la Anderson Graduate School of Management de UCLA, Víctor Calvo-Sotelo, el profesor del Instituto de Empresa y anteriormente del IESE, Pablo Foncillas, y la socia en Science and Innovation Link Office y miembro del Consejo de Harvard University Club Spain, Beatriz Casado.

Línea Directa: "Más digitales, más útiles"

La compañía presentó en julio su plan de transformación digital bajo el nombre de "más digitales, más útiles", para impulsar una nueva forma de relacionarse con los clientes basada en la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas y el big data.

Este plan permitirá a los asegurados de la compañía ahorrar hasta un 50 % de tiempo en las gestiones de su seguro, que incluirán procesos como obtener precio fotografiando el carné y la matrícula del coche, obtener la valoración automática de los daños a través de fotos, o cerrar una cita con el médico a través de un asistente de voz .

La compañía prevé que la mitad de sus clientes (más de 1,5 millones) se relacionarán con ella a través de soportes digitales en 2020.

El director de gobierno corporativo de Línea Directa, Francisco Valencia, ha señalado que la creación del think tank "constituye un paso más en el Plan de Transformación Digital de la compañía" y que "es importante escuchar a los que más saben y salir de nuestra zona de confort en las reflexiones".