TrenLab, la aceleradora de startups de Renfe desarrollada por Wayra España, el hub de innovación abierta de Telefónica, ha cerrado su tercera convocatoria de startups con cifras récord: más de 440 startups frente a las 170 compañías inscritas en la segunda edición.

En esta edición , las compañías se han presentado para resolver los retos lanzados por Renfe de digitalización, al que se ha presentado el 37 % de las candidaturas, comunicación con el cliente, con un 20 % de participación, y experiencia del cliente, con un 43 %.

La convocatoria ha contado con un marcado alcance internacional, ya que un 30 % de las startups son extranjeras procedentes de países como Alemania, Colombia, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, o Israel, entre otros.

Escalabilidad y factor diferenciador de las startups

El jurado ha valorado la escalabilidad y el factor diferenciador de las propuestas y seleccionará hasta cuatro startups de entre 10 proyectos que harán su pitch final en el Startup Day el 29 de enero.

Las empresas ganadoras recibirán una ayuda a fondo perdido de hasta 50.000 euros y un programa de aceleración personalizado de seis meses de duración con mentores y expertos adaptados a cada proyecto, así como acceso a la red global de Wayra en Europa y Latinoamérica y oportunidades de negocio con Renfe.

La directora general de Trenlab, Inês Oliveira, ha señalado que este aumento "es un indicador de la madurez de Trenlab", que es "una oportunidad única para los emprendedores que buscan escalar su negocio y trabajar de la mano de Renfe con el apoyo de la red y know how the Wayra".