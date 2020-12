Lla app financiera Revolut, con sede en Reino Unido, ha lanzado hoy una actualización de sus planes de pago Metal y Premium y la adición de Revolut Plus, una nueva opción de suscripción más asequible por 2,99 euros al mes que permite que los usuarios compren más tranquilos, sabiendo que sus compras están protegidas ante un robo, daño o políticas de no-devolución.

Los clientes Plus están cubiertos por una protección de compra integral de hasta 1.000 euros; los clientes Premium, de hasta 2.500 euros; y los clientes Metal, de hasta 10.000 euros si sus compras elegibles se dañan accidentalmente o son robadas, durante todo 1 año.

Los clientes de planes de pago también pueden dejar de preocuparse por las devoluciones gracias a los reembolsos extendidos a 90 días para compras, además de poder reservar entradas para eventos sin el miedo de no poder asistir si las cosas no salen como estaban planeadas, con reembolsos devueltos directamente a la cuenta Revolut.

Revolut Plus permite la compra online de forma segura con tarjetas virtuales o pagar en tiendas con servicios de pagos móviles rápidos

Quienes se registren en Revolut Plus recibirán, además, atención al cliente prioritaria a través de la app de Revolut y pueden obtener más de su dinero, con acceso a comercio de acciones, criptomonedas y materias primas, mientras que los progenitores y guardianes pueden enseñar a sus hijos habilidades monetarias para toda la vida con acceso a hasta 2 cuentas Junior.

Si los clientes quieren convertirse en miembros Plus, pueden registrarse hoy mismo en la app de Revolut. Para más información sobre qué está incluido en el plan Plus, se debe consultar la página de términos y tarifas de Plus.

El plan Revolut Plus también incluye la protección de compra que Quover proporciona a los clientes Revolut y que suscribe Chubb.

El consejero delegado y fundador de Revolut, Nik Storonsky, ha afirmado que están "emocionados" de lanzar los "planes actualizados" para los clientes europeos, ofreciéndoles una "excelente relación calidad-precio y protegiéndoles de gastos inesperados".

"Queremos ayudarles a comprar de forma segura, sabiendo que sus compras están protegidas por Revolut de robo, daño o políticas de no-devolución”, ha prcisado Storonsky.

Por su parte, Felix Jamestin, responsable de Producto Premium en Revolut, ha señalado que la actualización de los planes de pago y la introducción de Plus "debería dar un buen empuje a la confianza y bolsillos" de sus clientes.

"No sólo recibirán un nuevo plan más asequible, con protección adicional, sino que también podrán acceder a todas las funcionalidades que les encantan".