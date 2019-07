La startup española de alquiler de viviendas Spotahome ha nombrado al ingeniero industrial y MBA por el IE Eduardo Garbayo -quien tuvo a su cargo la estrategia de la unidad de nuevos negocios digitales de BBVA- como director general en España.

El objetivo de este nombramiento, según un comunicado de la empresa, es liderar la estrategia y ejecución del negocio y cuenta de resultados de Spotahome en España.

Garbayo será responsable del crecimiento de propietarios, reservas e ingresos en España y se encargará de definir e implementar la estrategia de crecimiento, las necesidades de contratación y el plan operativo y de marketing.

Trayectoria profesional

En cuanto a su trayectoria profesional, el ahora directivo de Spotahome ha ayudado a BBVA a dirigir, crecer y maximizar el valor de su portfolio de startups digitales.

Ha dirigido además, otros proyectos digitales, por ejemplo, en la compañía de inversión y desarrollo inmobiliario con sede en Abu Dhabi, Eagle Hills, y en The Boston Consulting Group, donde lideró numerosos proyectos de estrategia para la transformación de compañías tanto en Europa como en Oriente Medio.

"Desde Spotahome voy a poder participar en la transformación del sector del alquiler de larga duración, en una startup que ya ha conseguido demostrar grandes resultados y un gran potencial en muy poco tiempo y con un equipo líder", ha manifestado Garbayo.

Consolidar un equipo líder