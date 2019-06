The Next About Digital Leaders, el evento que reúne a los líderes del futuro en Barcelona

La escuela de negocios IEBS en colaboración con la aceleradora SeedRocket y el centro de formación tecnológico IDG Computerworld University del grupo IDG Comunicación, celebrará el próximo 3 de julio en el Movistar Centre de Barcelona, The Nex About Digital Leaders. Durante la jornada, los asistentes conocerán la manera en la que diferentes organizaciones aplican las tecnologías digitales y aprenderán a liderar proyectos de cambio mientras reflexionan sobre el liderazgo y la organización empresarial. La aplicación de las tecnologías digitales en las empresas En The Nex About Digital Leaders , de carácter gratuito, se profundizará sobre el nuevo liderazgo exponencial y su importancia en el desarrollo de las organizaciones. Los asistentes conocerán cómo se aplican las tecnologías digitales en las empresas, en qué punto se encuentra España dentro de la transformación tecnológica y cuáles son los próximos avances a los que tendrán que hacer frente las compañías. Las conferencias versarán sobre el lenguaje de la tecnología, Tecnología y futuro de la movilidad urbana o Tecnología y futuro en la transferencia de divisas.