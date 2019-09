Eva Jorge, fundadora de weSAVEeat, y Oriol Reull, country manager de Too Good To Go en España. Imagen cedida por Too Good To Go.

Too Good To Go, el movimiento que lucha contra el desperdicio de alimentos, ha adquirido la startup barcelonesa weSAVEeat con el objetivo de consolidar su crecimiento y liderazgo en el mercado español e intensificar el movimiento que inició en 2016 para combatir el desperdicio de comida en el mundo y reducir el impacto medioambiental de tanto despilfarro.

De esta manera, Too Good To Go, que a través de una app móvil conecta a establecimientos que tienen excedente de comida diario con personas que salvan esa comida a precio reducido para que no sea desperdiciada, se ha hecho con el 100 % de weSAVEeat.

De esta manera, se convierte así en la primera adquisición que la compañía danesa lleva a cabo desde que se lanzara hace tres años y lo ha hecho dentro del marco de su estrategia global de consolidación y expansión en España y en Europa.weSAVEeat llevaba operando desde 2017 en Barcelona y Madrid con más de 150 establecimientos unidos a la iniciativa, entre ellos cadenas y marcas de restauración como Foodbox, Buenas Migas, Areas o Ametller Origen, entre otras.

Con esta operación, la app de weSAVEeat deja de estar disponible desde hoy 3 de septiembre

Los usuarios de esta app podrán continuar salvando comida a través de la plataforma de Too Good To Go, que gracias a esta adquisición refuerza su posicionamiento como actor de referencia contra el desperdicio de alimentos en el mercado español.

Además, la compañía da un impulso a su crecimiento ya que las firmas que colaboraban con weSAVEeat se unen ahora a Too Good To Go aumentando la oferta de establecimientos dentro de la app y creando una mayor comunidad de comercios y usuarios unidos a este movimiento.

Según ha señalado, el responsable de Too Good To Go en España, Oriol Reull, están "muy contentos de anunciar esta adquisición porque no solo es un paso más allá en el desarrollo" del movimiento sino que "también es un paso a favor del planeta".

Por su parte, Eva Jorge, fundadora de weSAVEeat, ha apuntado que confían en Too Good To Go para seguir con seguir con la lucha contra el desperdicio alimentario