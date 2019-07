Imagen cedida por We The Humans.

El think tank independiente We The Humans ha abierto hasta el 4 de octubre el plazo de inscripción para el "Concurso de Inteligencia Artificial con Fines Sociales", que consta de dos categorías, una para Emprendedores y otra para Startups, centradas en los temas de Salud, Sostenibilidad, Colectivos vulnerables e Inserción laboral.

El ganador de cada categoría recibirá 3.000 euros

El ganador de cada una de las dos categorías recibirá un premio económico de 3.000 euros, así como créditos tecnológicos por valor de hasta 3.400 euros mensuales durante los 6 primeros meses; y 1.000 euros mensuales desde el sexto mes hasta el año, tras el fallo del jurado.

Asimismo, recibirá mentoría y acompañamiento a lo largo de toda la vida del proyecto, y la posibilidad de alojarse en un parque científico de Startups durante los 6 primeros meses.

Entre los finalistas se sorteará una beca por el 50% para cursar uno de los programas de innovación más relevantes de nuestro país. El jurado, compuesto por expertos del mundo profesional y académico, partners, miembros de la directiva de We The Humans y empresarios del sector tecnológico, valorará la originalidad, impacto y viabilidad de las iniciativas.