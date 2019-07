Aedas prevé ingresar cerca de 2.000 millones de euros (1.935 millones) de aquí hasta 2021 y entregar 3.000 viviendas, de las cuales ya se han vendido más del 70 %, según ha señalado este martes su consejero delegado, David Martínez.

Aedas también prevé que el beneficio bruto de explotación (Ebitda) sume entre 2019 y 2021 un total de 369 millones de euros.

En concreto, para 2019 la promotora espera unos ingresos de 400 millones y un ebitda de 70 millones; para 2020 unos ingresos de 707 millones y un ebitda de 146 millones y para 2021 de 828 y 153 millones, respectivamente.

De cumplirse estas estimaciones, la compañía multiplicará por nueve sus ingresos en tres años

De esta manera, pasaría de los 79,8 millones de 2018 a 828 millones en 2021.

El presidente de Aedas , Santiago Fernández, ha remarcado que hasta que la compañía no entregue 3.000 viviendas anuales no es probable que reparta dividendo y cree que no va a ser un debate hasta, al menos, principios de 2021.

A diferencia de otras promotoras cotizadas, la compañía mantiene fijo su plan de negocio y ha asegurado que cumplirá con las 1.055 entregas previstas para 2019, de las que había entregado 96 unidades a 24 de junio y recibido el certificado de final de obra de 223, de acuerdo a una presentación para inversores enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).