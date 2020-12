Bombardier Transportation ha anunciado que su joint venture china, Bombardier Sifang Transportation, se ha adjudicado un contrato de China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway) para suministrar 112 coches CR300AF. - el nuevo vagón de tren de alta velocidad estándar chino- por valor de aproximadamente 209 millones de euros.

Los 112 vagones, cuya entrega está prevista para enero de 2021, se configurarán en catorce trenes de 8 vagones cada uno y alcanzarán una velocidad comercial de 250 Kilómetros por hora.

Este último pedido es el primer contrato de BST para la nueva generación de trenes de alta velocidad CR300AF. De los 14 trenes, 10 son para Fujian Fuping Railway Co., Ltd. y el resto son para Guangdong Meizhou-Shantou Passenger Dedicated Line Co., Ltd. Bombardier Sifang Transportation fue elegido por primera vez para suministrar los coches del nuevo tren de alta velocidad estándar chino en 2018 y desde entonces, ha suministrado un total de 448 vehículos (CR400AF y CR400AF-A), con capacidad para alcanzar hasta 350 km / h, a China Railway.

Bombardier está presente en China a través de 7 joint ventures que dan empleo a más de 8.000 personas

Estas alianzas estratégicas han hecho posible el suministro de 4.600 vehículos de transporte de pasajeros y 580 locomotoras eléctricas, además de monorraíles, sistemas APM (Automated People Mover), tranvías y más de 3.000 coches de metro.

A su vez, Bombardier es un importante proveedor para la red de alta velocidad de China, con sistemas de señalización y de equipos de propulsión presentes en 30 ciudades del país.