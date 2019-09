El colapso del turoperador británico Thomas Cook , que ha desencadenado una operación para repatriar al Reino Unido a unos 150.000 pasajeros, ha desembocado en la suspensión de pagos de hasta 26 de sus empresas filiales.

Según confirmaron a Efe fuentes de la compañía, todas las empresas asociadas al grupo Thomas Cook Group plc en el Reino Unido han dejado de operar, incluida la aerolínea Thomas Cook Airlines.

Entre las afectadas hay empresas dedicadas a la contratación de viajes y la gestión de finanzas e inversiones, que se crearon para gestionar los servicios que prestaba Thomas Cook como la contratación de vuelos, hoteles y paquetes que incluían el transporte y la estancia en cualquier parte del mundo.

Algunas de estas compañías asociadas son Thomas Cook Group Treasury Limited, Thomas Cook Tour Operations Limited, Thomas Cook In Destination Management Limited, Thomas Cook Money Limited, Thomas Cook Services Limited, Future Travel Limited, Travel and Financial Services Limited y Retail Travel Limited.

Thomas Cook nombró a "gerentes especiales" tras cesar sus operaciones

Tras hacerse oficial que Thomas Cook cesaba sus operaciones el lunes, la compañía nombró a una serie de "gerentes especiales", es decir, personas encargadas de asistir al liquidador en tareas como, por ejemplo, la venta de las aeronaves.

La quiebra de esta compañía con 178 años de historia ha lanzado la operación de repatriación más importante llevada a cabo en el Reino Unido en tiempos de paz.

Desde el lunes, unas 30.000 personas han podido volver a casa desde sus destinos vacacionales y se espera que a lo largo del miércoles regresen otras 16.500 en 70 vuelos, según informó la Autoridad de Aviación Civil del país (CAA).

Se prevé que hasta el 6 de octubre se lleven a cabo más de 1.000 vuelos para permitir la vuelta de los 150.000 pasajeros varados en el extranjero.

A nivel global, hay aproximadamente 600.000 personas afectadas por las compras y reservas efectuadas con el turoperador británico.

Baleares pedirá ayudas para afrontar la deuda de 100 millones de Thomas Cook

El conseller de Modelo Económico, Trabajo y Turismo, Iago Negueruela, estudia las medidas que el Govern, las patronales y los sindicatos de Baleares solicitarán al Gobierno de España para afrontar la deuda acumulada por la quiebra del turoperador Thomas Cook, situada en torno a 100 millones de euros.

Negueruela ha destacado este miércoles la importancia de que tanto el ejecutivo autonómico como los agentes sociales trabajen de "manera conjunta" para analizar la situación de las empresas afectadas por la quiebra y sus trabajadores y presentar próximamente "una propuesta definitiva al Gobierno".

Ha explicado que, por el momento, los turistas afectados por la quiebra de la empresa británica están siendo trasladados a sus lugares de origen con "total normalidad".

Ha anunciado también que su departamento trabajará junto al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para paliar esta situación de crisis, porque afecta a la economía de varias comunidades, particularmente a Baleares y Canarias.

El conseller ha comentado que el hecho de en España haya un Gobierno en funciones "no debe condicionar que se dé una solución a esta situación".