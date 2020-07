Ferrovial, a través de un consorcio en el que participa su filial Ferrovial Construcción y la constructora portuguesa Alberto Couto Alves, se ha adjudicado el proyecto de la ampliación del Metro de Oporto en Portugal por 288 millones de euros.

El proyecto, que se enmarca dentro de dos contratos, comprende la ampliación de la Línea Amarilla y una nueva circular, denominada Línea Rosa. Línea Amarilla, con un tramo nuevo de metro ligero en vía doble de 3,15 kilómetros, parte de la Estación de Santo Olvido, dando servicio a los barrios de Vila Nova de Gaia,

Mafamude y Vilar do Paraiso, Oliveira do Duero y Vilar do Andorinho.

La obra también incluye la construcción de un viaducto, un túnel de 770 metros, además de tres estaciones, entre otras tareas.

Como parte del segundo de los proyectos, Ferrovial construirá una nueva línea circular, la Línea Rosa, que tendrá una longitud de 3,1 kilómetros y se extenderá entre la Plaza Liberdade y Casa da Música.

La obra de la Línea Rosa incluye la construcción de cuatro nuevas estaciones, tres pozos de ventilación, así como el montaje de la vía y la catenaria.

Está previsto que las obras para la ampliación del Metro de Oporto comiencen en la segunda mitad de este año

La ampliación de la Línea Amarilla tiene un plazo de ejecución de 34 meses y la construcción de la Línea Rosa de 42 meses.

Con estos proyectos, Ferrovial consolida su presencia en un país con el que está comprometido estando presente desde hace más de 30 años y donde los empleados locales ascienden a 1.356.

Alguno de los proyectos realizados en Portugal son la construcción de la Línea del Norte, para Infraestructuras de Portugal; la Línea Azul, para el Metro de Lisboa, o la carretera Via do Infante, principal autopista del Algarve.

Ferrovial Construcción ha construido 176 km de túneles y 158 estaciones de metro en distintas ciudades del mundo entre las que se encuentran Madrid, Barcelona, Londres o Santiago de Chile.