El empresario y máximo accionista de DIA, Mijail Fridman, ha desmentido categóricamente las alegaciones formuladas contra él en relación con Zed o su insolvencia en el testimonio prestado esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

Fridman ha testificado como persona investigada en el marco de los procedimientos preliminares derivados de la insolvencia de varias empresas del Grupo ZED en relación con las cuales hay al menos otras 19 personas y 16 entidades que también están siendo investigadas, y en las que el principal accionista de esas empresas, Javier Pérez Dolset, ya ha estado en prisión provisional, según ha informado Letterone a través de un comunicado.

El inversorha lamentado que la decisión de su declaración en esta causa se haya adoptado sin antes citar a otras personas que sí están directamente relacionadas con los hechos y sobre la base de unos indicios inconsistentes y algunos de ellos basados en pruebas falsas y manipuladas aportadas a la UDEF por el señor Pérez Dolset, responsable de la gestión indebida de ZED, según ha señlado Letterone.

Fridman ha prestado su declaración en ruso, con un traductor al español.

Fridman ha recordado que las compañías en las que participa operan en sectores regulados tales como el bancario (Alfa Bank) y el de telecomunicaciones (Veon), sujetos a estrictos sistemas de corporate governance y de compliance.

Según ha añadido, no se ocupa del día a día de las operaciones de las compañías en las que participa lo cual incumbe a los directivos y ejecutivos de las mismas en las respectivas áreas funcionales.

Fridman es accionista indirecto relevante de Veon pero no controla la compañía ni sus operaciones y no hay pruebas de que haya participado en la toma de decisiones de su filial rusa con respecto a ZED.

Veon, una empresa que cotiza en bolsa en los Estados Unidos y los Países Bajos

Ni los reguladores de valores de EEUU. ni los holandeses, ni las autoridades antimonopolio de la UE han llegado nunca a la conclusión de que Fridman ejerza el control de VEON, de facto o legalmente, o hayan aconsejado a Letterone que consolide Veon en sus cuentas.

Fridman no tiene cargo alguno en Amsterdam Trade Bank

Fridman no tuvo ningún conocimiento de la participación minoritaria de Amsterdam Trade Bank en la concesión de un préstamo sindicado a Zed , liderado por ING. Nunca influyó ni participó en ninguna decisión de ese préstamo o su ejecución.

Sobre su conocimiento de otras personas o compañías mencionadas en la querella

Asimismo, ha confirmado que no conoce ni tiene relación alguna con la casi totalidad de personas o compañías mencionadas en la querella y en la causa. En particular, no conoce ni ha tenido relación alguna con las sociedades Funbox, Tema, Bambalia, Gelvaser, QICF, Stalmento, MIPR o Vstrecha, RuRu, A-1 Systems. No conoce ni ha tenido relación con los Sres. Yalovega, Gorbuntsov, Turovestkiy o Azarenkov.

Si ha reconocido que tuvo relación de amistad con Vage Engibaryan, un pequeño empresario ruso, si bien no hablaban de negocios en sus encuentros