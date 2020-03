El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este jueves que determinadas interpretaciones de la guía elaborada por el Ministerio de Trabajo para frenar la expansión del coronavirus podría "poner patas arriba el sistema productivo español".

En una entrevista en Cope, Garamendi ha defendido que la posibilidad de que un trabajador decida a su "libre albedrío" abandonar su puesto de trabajo si cree que puede padecer la enfermedad -una circunstancia que la guía limita a casos con "riesgo grave e inminente de contagio"- pone "patas arriba" el sistema productivo.

Por otra parte, durante su participación en un foro en Santander, Garamendi ha pedido "tranquilidad" y "ser responsables" en relación con el coronavirus, y ha demandado diálogo social y también que se planteen posibles medidas en el ámbito económico, porque no se trata solo de una crisis sanitaria sino que puede afectar a empresas.

Garamendi destaca el trabajo de los ministerios de Economía y Sanidad

El presidente de la CEOE ha agradecido su comportamiento a las autoridades sanitarias y a los ministerios de Economía y Sanidad y, de este último, ha afirmado que está actuando "con seriedad" y "con criterio".

También ha opinado que el Ministerio de Trabajo "ha cometido algún error que se enmendará" pues, a su entender, se han planteado una serie de normas "que tienen poco que ver con lo que podría pasar en caso de mayor riesgo".

Ha señalado que la patronal y los sindicatos habían pedido sentarse en la Mesa de Diálogo Social porque, aparte de las repercusiones sanitarias, había que valorar otras, por ejemplo en la economía y las empresas.

"No solo cuidar de las personas, sino también de las empresas, que son las que crean valor y empleo", ha comentado.

"No entendemos cómo sin consultar sacan una serie de medidas, que además entendemos que realmente no están en el problema real. Están hablando de cosas, ERTE y cuestiones que están en la ley, y para eso no hace falta hacer ningún papel", ha advertido Garamendi.

El presidente de la patronal ha subrayado que los empresarios no quieren que "nadie se ponga enfermo", pero tampoco que "al libre albedrío se puedan cerrar fábricas y crear alarma".

Además, en opinión de Garamendi , "se ha puesto una alerta" cuando "por otro lado Sanidad" lo que pide en el caso de las empresas es "prudencia, moderación y tranquilidad".

Garamendi ha incidido en que hay que ser "responsables" en los mensajes que se lanzan y, como ejemplo, ha enfatizado que el turismo es un sector "fundamental" en España y que se corre el riesgo de que las reservas caigan "en picado".

También ha criticado los planteamientos como que en la empresa alguien diga que hay un riesgo "y nos vamos todos", porque "habrá que ver los protocolos".

Ha reiterado que lo que hay que trasladar a la sociedad es "calma y tranquilidad". "Estamos para ayudar y para colaborar", ha afirmado.