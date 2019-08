Global Omnium a través de la tecnología de GoAigua, incrementa el rendimiento de la red de agua hasta un 85% evitado anualmente que se pierdan 3,8 millones de m3 de agua.

La plataforma de integración de GoAigua opera eficientemente sus redes analizando más de 110 millones de datos al año para asegurar la eficiencia del servicio, consciente de que la gestión sostenible de los recursos hídricos es ya uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad actual.

En los más de los 300 abastecimientos que gestiona, con una longitud de red superior a 12.000 km, y sobre la que ha realizado numerosos proyectos de sensorización y sectorización, ha analizado diariamente más de 300.000 datos, para asegurar la eficiencia en el servicio.

Las soluciones tecnológicas implantadas por GoAigua permiten reducir anualmente más de 1.500 toneladas de CO2, uno de los principales gases causantes del cambio climático.

Con la telelectura, Global Omnium consigue desarrollar un cambio de modelo en el abastecimiento de agua, modernizado servicios e implantando la tecnología al ciclo integral que permiten recoger datos en tiempo real mediante la sectorización y la sensorización para analizar el consumo, prever comportamientos futuros, controlar y prevenir fugas y adelantarse a imprevistos.

Casos de éxito

Valencia es la ciudad europea con el mayor parque de contadores inteligentes instalados con casi 450.000 unidades y una reducción de más de 80 toneladas de CO2 al año.

Y Gandía, que recientemente se ha convertido en la primera ciudad europea que íntegramente monitorizará, controlará y gestionará su consumo de agua a través de la red de comunicaciones Narrowband IoT (NB-IoT).

Una tecnología reconocida internacionalmente

El sistema de telelectura de GoAigua ha sido calificado como una de las 15 innovaciones mundiales más importantes llevadas a cabo en los últimos años por el informe Innovation and de City, publicado por el Center For An Urban Future (CUF) y el Wagner Innovation Labs.