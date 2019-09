El Grupo Inditex ganó en su primer semestre fiscal (febrero a julio) 1.549 millones de euros, un 10 % más respecto a los 1.409 millones de euros del mismo periodo del año anterior, mientras que sus ventas se incrementaron cerca de un 7 %, alcanzando por primera vez los 12.820 millones de euros.

Las ventas en tiendas comparables, por su parte, mantuvieron una vez más su firme ritmo de crecimiento y aumentaron un 5%, con incrementos positivos en todos los formatos y en todas las áreas geográficas, y tanto en tienda como en online, según ha informado la compañía a través de un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado bruto de explotación (ebitda) creció un 47 %, hasta los 3.447 millones de euros.

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha subrayado "el fuerte desempeño operativo que implican estas cifras, con crecimiento de las ventas de tiendas comparables, positivo en todas las cadenas y áreas geográficas".

Vinculado a este crecimiento, ha explicado Isla a través de una nota de prensa, ha destacado "especialmente las inversiones realizadas tanto en tienda como en logistica y tecnología, que son un elemento clave en el desarrollo de nuestra plataforma integrada de tiendas y online al servicio del cliente.”

Con respecto al inicio del segundo semestre, las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 8 de septiembre han crecido el 8%.

Inditex estima un crecimiento de las ventas comparables de entre el 4 % y el 6 % en 2019.

El eje fundamental de la estrategia de crecimiento de la plataforma global de Inditex es, por tanto, la suma de nueva superficie comercial de máxima calidad combinada con el crecimiento online.

Los espacios incorporan herramientas tecnológicas avanzadas para facilitar de forma cada vez más cómoda la integración con el mundo digital y con la creciente oferta por internet.

Entre las herramientas avanzadas se incluyen sistemas de control energéticos que permiten que el programa de ecoeficiencia esté implantado ya de esta forma en la mayoría de las tiendas del Grupo.

Así, mientras que, por una parte, la compañía ha continuado abriendo, ampliando o renovando su parque de tiendas en todas las áreas geográficas, simultáneamente, la plataforma online ha seguido creciendo a ritmo constante.

Durante este primer semestre Zara.com ha presentado su oferta en Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Arabia Saudita, Egipto, Marruecos, Indonesia, Serbia e Israel.

Ya en agosto, se inauguraron las tiendas online de Zara en Qatar, Kuwait, Jordania, Bahrein y Omán, y para este tercer trimestre están programadas las aperturas de Suráfrica (18 de septiembre), Ucrania, Colombia y Filipinas.

En total, al cierre del trimestre el Grupo disponía de 7.420 tiendas en 96 mercados, en 62 de los cuales tienen también ya oferta simultánea online.

Por su parte, las tiendas por internet de Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho y Uterqüe llegan a otros 106 mercados adicionales, tal y como hará Bershka también en septiembre.

Implantación diferencial de la tecnología RFID

Este sistema de identificación por radiofrecuencia está completamente incorporado ya en Zara, Massimo Dutti y Uterqüe y sigue su camino para su plena incorporación a todos los demás formatos en 2020. Será en esa fecha, por tanto, cuando se habrá culminado la integración del stock de cada una de las tiendas por mercado con el de los stockrooms online, que actualmente son 33 en todo el mundo.

Este plan de inversiones vinculadas a la transformación digital se completa con la constante mejora y modernización de instalaciones y centros logísticos.

Los trabajos de construcción del nuevo edificio de producción audiovisual de Zara.com en Arteixo (A Coruña, España) "siguen a buen ritmo", según la compañía, y se han iniciado también trabajos para completar la capacidad tecnológica y de procesamiento de datos del Grupo en A Laracha (A Coruña, España).

Por su parte, las obras de construcción y puesta en marcha del Punto de Conexión Logística de Lelystad (Holanda) prosiguen según lo previsto.

La plataforma ha superado ya con éxito la fase de pruebas desarrollada en los últimos meses y entrará parcialmente en funcionamiento a lo largo del semestre, antes de lo previsto, llegando a su pleno funcionamiento en 2020.

Actividad de las marcas

Todos los formatos del Grupo han realizado relevantes aperturas durante el semestre, hasta en 31 mercados diferentes, que se han combinado con reformas y ampliaciones de más de un centenar de tiendas para crear espacios de la máxima calidad.

Al mismo tiempo las marcas han sido muy activas en su iniciativas de contacto con sus clientes, con especial protagonismo para el lanzamiento de nuevas colecciones, propuestas editoriales, innovadores desfiles que incorporan el concepto See Now Buy Now a través de internet o colaboraciones creativas de primer nivel internacional.

A las aperturas de Zara en Hudson Yards (Nueva York, Estados Unidos), Cannes (Francia) o Time World Mall, en Dajeon (Corea), se han unido otras aperturas relevantes en Roma (Italia), Varsovia (Polonia) —donde también abrieron Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear y Zara Home—, o Timisoara (Rumanía), entre otras.

Más recientemente Zara abría las puertas de su nueva tienda de Pamplona (España), en un emblemático edificio recuperado por la cadena para la ciudad. Mañana, 12 de septiembre, Zara abre las puertas de la ampliada tienda de Dubai Mall (Dubai), la más grande del mundo en una sola planta, con más de 5.000 metros cuadrados de superficie comercial con todas las colecciones de Señora, Caballero y Niño.

De la misma forma, también mañana reabrirá sus puertas la ampliada tienda de Zara en Preciados, una de las calles con mayor actividad comercial de Madrid (España). La tienda, de 6 plantas, supera los 4.000 metros cuadrados, en los que Zara despliega su última imagen y las últimas tecnologías para impulsar la experiencia de cada cliente.

Durante el trimestre, Zara ha lanzado la tercera cápsula de su colección exclusiva Zara SRPLS, inspirada en arquetipos milicianos reinventados y combinados con diferentes rangos cromáticos y estéticos.

Zara Edited ha continuado su andadura, ofreciendo a los clientes la personalización de diversas prendas de denim en tiendas seleccionadas y a través de los pedidos online en 6 mercados.

En el primer semestre, las diferentes marcas del Grupo registraron un notable avance en el volumen de prendas bajo la etiqueta de máxima sostenibilidad Join Life , hasta alcanzar los 136 millones de unidades, tantas como las vendidas en los 12 meses del ejercicio anterior, en línea con los compromisos de sostenibilidad anunciados por Isla en la última Junta General de Accionistas.

Para 2023, la Compañía eliminará completamente los plásticos de un solo uso que llegan al cliente y no habrá ningún residuo desechado desde ninguna de las sedes, centros logísticos o tiendas del Grupo, ya que estará destinado a su reciclaje o reutilización total.

El pasado 16 de julio, Inditex celebró su Junta General de Accionistas, en la que además de ofrecer los detalles del crecimiento de la compañía durante el ejercicio 2018, Isla resaltó el crecimiento sostenido a lo largo de los años y la creación de valor económico, social y medioambiental del Grupo, a través de su modelo de negocio integrado y sostenible de tiendas y online.

De acuerdo con lo aprobado por la Junta de Accionistas celebrada el 16 de julio, el 4 de noviembre de 2019 se realizará el abono del dividendo ordinario complementario y el dividendo extraordinario, 0,44 euros por acción, para totalizar los 0,88 euros por acción a distribuir con cargo al ejercicio 2018 (de los cuales 0,44 euros ya fueron repartidos a los accionistas el 2 de mayo).