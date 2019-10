Indra se ha adjudicado un contrato de 75 millones de euros con la concesionaria I-66 Express Mobility Partners, participada en un 50 % por Cintra, para implantar la tecnología de peaje que permitir operar la autopista I-66 con un innovador sistema de tarificación dinámica.

Una vez completado, el tramo de la autopista I-66 Outside the Beltway, que une la carretera I-495 con la US Highway 29 cerca de Gainsville, en Virginia, contará con tres carriles libres y dos carriles con peaje dinámico.

Este contrato en Estados Unidos se suma al conseguido recientemente por Indra para implantar su tecnología en carreteras de Queensland, Australia, y junto a proyectos logrados en los últimos años para los túneles que gestiona la DGT inglesa en Reino Unido y los túneles de Londres, confirman a Indra como uno de los líderes mundiales en smart mobility.

Indra implantará en la I-66 un sistema de peaje automático free-flow, de su línea de soluciones Mova Collect, que detectará la intensidad del tráfico en tiempo real y ofrecerá datos sobre la densidad del tráfico, el tipo de vehículo, ocupantes del vehículo y otras variables que facilitarán el cálculo de la tarifa de forma dinámica.

Este sistema permitirá el paso de los automóviles sin que tengan que reducir la velocidad e integrará el sistema de detección de ocupantes en cada pórtico del peaje.

Así, se podrán modificar las tarifas del peaje en los carriles exprés según la demanda del tráfico a lo largo del corredor, con una frecuencia de tres minutos, de modo que si el tráfico aumenta en dichos carriles, se puede modificar la tarifa, lo que permite reducir el número de usuarios dispuestos a pagar, disminuyendo la intensidad del tráfico y mejorando los tiempos de recorrido.

La solución de Indra informará a los conductores de las tarifas para que puedan optar por los carriles gratuitos o de pago y maximizará el número de transacciones facturables, incluso en el caso de que fallase algún dispositivo, además de permitir realizar las labores de mantenimiento por la noche, cuando la afluencia de vehículos es menor.

La solución de peaje dinámico de Indra también será capaz de mejorar su rendimiento y aprender mediante "deep learning", a medida que se capturen más datos en tiempo real durante la operación, además de poder adaptarse a los cambios en las reglas de negocio y de clasificación de vehículos que requiera el cliente.