Colonial ganó 338 millones de euros en el primer semestre del año, un 33 % más que en el mismo período del año anterior, debido al crecimiento de las rentas que cobra por el alquiler de sus edificios, a la reducción de gastos financieros y al aumento de valor de sus activos.

La socimi (sociedad cotizada de inversión inmobiliaria) ha comunicado este lunes sus resultados a la CNMV, el supervisor bursátil español, y ha precisado que el resultado neto recurrente de la compañía alcanzó los 69 millones, un 66 % más que en los seis primeros meses de 2018.

Colonial ingresó 174 millones por rentas en el primer semestre del año, un 2 % más

Este incremento sería de un 4 % en términos comparables, según ha señalado Colonial .

Colonial cierra el primer semestre del año 2019 con un valor neto de los activos (EPRA Net Asset Value) de 10,52 euros por acción lo que supone un incremento de valor interanual del 16% que, junto con el dividendo pagado por acción de 0,20 euros, ha supuesto una rentabilidad total para el accionista del 18 %.

El incremento de los ingresos por rentas se basa en el importante crecimiento de la cartera comparable “like for like” en los tres mercados en los que opera el Grupo Colonial.

El elevado nivel de crecimiento “like for like” se sitúa entre los más altos en Europa y proviene principalmente de la capacidad del grupo Colonial de capturar incrementos en precios de alquiler, gracias a su fuerte posicionamiento en CBD. Destaca en particular durante el primer semestre el mercado de Madrid con un incremento del 5% like for like.

En Madrid cabe mencionar, la reducción de los ingresos por rentas por las ventas realizadas a finales del ejercicio 2018 y la venta del hotel Centro Norte en 2019 en Madrid. La rotación de la cartera de proyectos, en particular el inicio del reposicionamiento del activo 83 Marceau, Neuilly y Edouard VII en París y los activos de Velázquez, Miguel Ángel 23 y Cedro en Madrid han supuesto una disminución temporal de los ingresos.

El Ebitda del Grupo ascendió a 135 millones de euros, cifra un 4 % superior a la del mismo periodo del año anterior.

El impacto en la cuenta de resultados por revalorización y ventas de activos a 30 de junio de 2019 de las inversiones inmobiliarias ha ascendido a 418 millones de euros.

La revalorización, que se ha registrado tanto en Francia como en España, es consecuencia del aumento del valor de tasación de los activos.

Como consecuencia de la creación de valor, Colonial ha absorbido el Fondo de Comercio de la adquisición 12 meses después de culminar la fusión de ambas compañías en julio 2018.

El gasto financiero recurrente del grupo asciende a 45 millones de euros, una reducción del 12 % respecto al mismo periodo del año anterior debido principalmente a las operaciones de refinanciación de la deuda del Grupo realizadas en los ejercicios 2018 y 2019.

El gasto financiero neto ha sido de 53 millones de euros, cifra inferior en un 6 % respecto al mismo periodo del año anterior ya que registra la imputación a resultados de los gastos activados de diversos préstamos cancelados en el ejercicio.

El resultado antes de impuestos y minoritarios a cierre del primer semestre del ejercicio 2019 asciende a 437 millones de euros..