El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato en una foto de archivo saliendo de su vivienda. EFE/Fernando Alvarado SPAIN RATO:Former IMF Managing Director Rodrigo Rato (C) leaves his home in Madrid, Spain, 22 April 2015. Rato is being investigated for fraud, money laundering and concealment of assets. EFE/Fernando Alvarado