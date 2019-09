Los sindicatos USO, CCOO y UGT han llegado a un preacuerdo con la cadena de perfumerías Douglas tras dos jornadas de huelga durante las que permanecieron cerradas gran parte de las 317 tiendas que el grupo tiene en España.

Uno de los principales logros del acuerdo es que no se le modifique el contrato a ninguno de los trabajadores que no tenía obligación de trabajar los domingos, ha informado USO en un comunicado, en el que destaca también que no va a tocarse el salario de ningún trabajador y que se establece un sistema de incentivos.

Mejoras sustanciales en turnos de trabajo

Rubén Vinatea, delegado en Douglas por USO, sindicato mayoritario en la cadena, ha señalado además que se han conseguido mejoras sustanciales en materia de turnos y conciliación con respecto a la propuesta inicial de la empresa.

Así, se limita el número de domingos y festivos que puede llegar a trabajar un empleado, se garantizan al menos 11 fines de semana completos libres y se hacen otro tipo de acotaciones sobre los turnos, variaciones y preaviso.

El preacuerdo, sobre el que aún hay que avanzar en algunos puntos sin cerrar, paraliza el último conflicto laboral en la empresa.