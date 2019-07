Meliá Hotels International ha presentado sus resultados correspondientes al primer semestre de 2019, en el que ganó 43,5 millones de euros, un 25,4% menos que en el mismo periodo de 2018, debido fundamentalmente al impacto de los 12 millones de plusvalías por revalorizaciones registradas en 2018.

Pese a que estos resultados se producen en un entorno más complejo que el de los últimos años, la compañía ha logrado mantener la mejora de su RevPAR (Ingreso Medio por Habitación Disponible) global 0,4%), más pronunciada en el segundo trimestre (debido al efecto “semana santa” en el primero) y explicada sobre todo por la evolución de precios.

Igualmente se mantuvo la mejora de los ingresos recurrentes (0,3%) así como el Ebitda sin plusvalías en un (- 0,7%), según ha informado a través de un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Expansión internacional

En clave de expansión, la Compañía ha firmado hasta la fecha 5 nuevos hoteles en Portugal, Dubai, Vietnam, y un gran hotel bajo franquicia en Bulgaria, y ha abierto otros 5 hasta la fecha, en Vietnam, Colombia, Praga, Cuba y Paris.

En línea con el foco estratégico que Meliá mantiene en la región de Asia Pacífico, la Compañía abrirá tres hoteles más en Vietnam en 2019: Innside Saigón Central, Hoi An Historic Hotel Managed by Meliá y The Reed Hotel Managed by Meliá, y un segundo hotel en Shanghai, el Meliá Shanghai Parkside, en el distrito de Pu Dong, y que representará un importante crecimiento para la marca en el segmento MICE en la ciudad que concentra la vida financiera del país.

La Compañía prevé firmar aproximadamente 15 nuevos proyectos hasta finalizar el año 2019, con un importante foco en el Reino Unido, el Mediterráneo oriental, y nuevamente, en China y el Sudeste Asiático.