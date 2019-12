Nace Energía, comercializadora de energía eléctrica del Grupo AC Solutions, comprará toda la energía producida durante los próximos 7 años por los grandes parques solares fotovoltaicos que el fondo chipriota Greenmont, a través de su filial Greenmont Energy Spain, está desarrollando en diferentes zonas de Andalucía.

Gracias a este acuerdo con Nace Energía, GreenMont Energy Spain podrá desarrollar hasta 40 MWp (mega-vatios pico) de capacidad de generación distribuida en varios parques solares de diferentes regiones de alta radiación solar como Cádiz, Granada, Málaga, Huelva y Jaén.Mediante este contrato Nace Energía adquirirá alrededor de 84 GWh (giga-vatios hora) al año, energía equivalente al consumo de 2.000 pymes, con lo que se asegura un precio estable y competitivo para seguir ayudando a sus clientes a conseguir importantes ahorros en su factura eléctrica de forma sostenible.

Dado que el 100 % de esta energía producida es de origen renovable, con este acuerdo se reduce la dependencia de generación de otras centrales más contaminantes, como las de carbón o de gas natural, con lo que se reducen las emisiones de CO2 y de otros gases contaminantes emitidos por este tipo de centrales.

Con esta alianza se contribuye al desarrollo económico y la creación de empleo estable en distintas zonas de Andalucía

“Con este PPA contribuimos a la mejora de la competitividad de las pymes mediante la reducción de sus costes energéticos, se fomenta el empleo en regiones castigadas, se protege el Medio Ambiente y se avanza de forma eficaz en la lucha contra el cambio climático”, según ha explicado el director general de Nace Energía, Pablo Abejas.

GreenMont ha sido asesorado por la consultora Our New Energy (ONE), líder europeo en negociaciones de PPA y Nace Energía ha sido asesorado por JQ Advisors.

El socio principal de la firma ONE, Miguel Marroquín, ha explicado que "el acuerdo entre Greenmont y Nace Energía es la expresión de dos empresas audaces e innovadoras que han decidido formar parte de la solución de la emergencia climática”.

Por su parte, el consejero delegado del Grupo AC-Solutions, Alex Ortega, ha dicho que está "muy satisfechos" con esta alianza, dado que ayudan "a mejorar el desarrollo económico, social y medioambiental".