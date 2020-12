Naturgy y bp forman una alianza para ofrecer a sus clientes descuento en sus facturas de luz y gas por cada repostaje en las estaciones de servicio bp.

En concreto, por cada repostaje superior a 40 litros de carburantes bp, los clientes de Naturgy ahorrarán 2 euros en su próxima factura, hasta un límite de 6 euros mensuales, pudiendo acumular hasta 72 euros de descuento en su factura al año.

Las nuevas contrataciones recibirán un cheque carburante bp de hasta 90 euros y la posibilidad de acumular saldo en el programa Mi BP por valor de hasta 120 euros durante el primer año de contrato.

Con esta nueva alianza, Naturgy dinamiza, una vez más, su estrategia para captar nuevos clientes y consolidar así su posición de liderazgo en el segmento doméstico, al apostar por el crecimiento con ofertas atractivas y potenciales descuentos. De esta manera, la compañía ahonda en su objetivo de fidelizar su cartera de clientes con nuevos beneficios.

Por su parte, bp avanza de forma firme en la fidelización de sus clientes a través del programa Mi BP, referente en el sector, creando un nuevo pilar de valor para sus millones de clientes a través de una oferta diferenciadora en una categoría de gran importancia para el consumidor doméstico.

Para adherirse a esta promoción, es necesario ser cliente de Naturgy, estar dado de alta en el área privada de Clientes y participar en el programa de fidelización Mi BP a través de su tarjeta física (disponible, de forma gratuita e inmediata, en cualquier estación de servicio) o su App Mi BP.

Naturgy consigue así una mayor capilaridad a la hora de llegar al cliente

, ya que bp cuenta con más de 770 estaciones de servicio en el país, mientras que bp consigue diversificar su oferta de beneficios y descuentos con el objetivo de fidelizar un mayor número de clientes.

Según el director general de Comercialización de Naturgy, Carlos Vecino, en la compañía trabajan "de forma constante para ofrecer beneficios" a sus clientes y "la alianza con bp es muy oportuna en el momento actual porque permitirá a las familias ahorrar en los gastos recurrentes que realizan".

Por su parte, el director de markent

Alessandro Cembalo, director de marketing de bp, indicó que “en bp nos esforzamos por diferenciarnos a través de la calidad de nuestros productos con tecnología ACTIVE y nuestra oferta de fidelidad Mi BP, referente en el sector para millones de clientes. Uno de los pilares fundamentales de diferenciación proviene de perseguir alianzas que permitan que estos beneficios sean de especial relevancia para los clientes. En este caso, al ser la luz y el gas una de las categorías en las que más gasta un hogar español, la posibilidad de acumular ventajas a través de repostajes es de un gran valor añadido”.



Naturgy suma así un nuevo partner a su cartera de alianzas con la que consigue una mayor capilaridad y más capacidad de llegada a diferentes perfiles de consumidor. En concreto, la compañía cuenta con un acuerdo con Glovo para ofrecer reparaciones urgentes domésticas, y con Amazon y Booking para que los clientes de Naturgy pueden acceder a descuentos a través del Área Cliente. Este tipo de acuerdos se enmarca dentro de la estrategia de transformación e impulso a la digitalización de Naturgy para conectar y mejorar las relaciones con los clientes. Una estrategia de vanguardia en tecnología siempre con el cliente en el centro de la actividad.

Por su parte, el acuerdo permite a bp seguir sumando servicios diferenciadores en sus estaciones de servicio, con el objetivo de mejorar su adecuación a los requerimientos del cliente gracias al conocimiento profundo de los mismos. A la alianza con Naturgy se unen otras como la establecida con Glovo para facilitar el suministro de productos básicos o el acuerdo con Too Good To Go para ayudar a combatir el desperdicio de alimentos en las tiendas de sus estaciones de servicio en España.

Sobre Naturgy

· Fundada en 1843, Naturgy es una marca líder en el sector energético y la mayor compañía integrada en gas y electricidad en España y América Latina. Adaptada a todos los mercados globales, se enfoca en la innovación, la digitalización, la simplicidad y la globalidad. La compañía cuenta con casi 19 millones de clientes en cerca de 20 países en todo el mundo.

· Naturgy lleva años dando pasos decisivos para apoyar la transición energética, avanzando hacia un mix energético más sostenible. En 2019, la compañía fue una de las primeras gran energética en comunicar el cierre de todas sus plantas de carbón y se ha convertido en uno de los principales actores en apostar por las energías limpias. Naturgy incrementó en 2019 su capacidad renovable instalada en casi un 22%, hasta alcanzar casi 5 GW a nivel global, y redujo sus emisiones de CO2 en un 16%. El desempeño de la compañía en materia social, medioambiental y de buen gobierno ha sido reconocido por los principales y más importantes índices y ránkings del mundo, entre los que se encuentran el Dow Jones Sustainability Index, FTSE4GOOD o el Carbon Disclosure Project, así como los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa de la Comisión Europea.

Sobre bp

· bp está presente en España desde 1954, cuenta con cerca de 900 empleados, más de 770 estaciones de servicio y es una de las principales empresas energéticas del país. bp ocupa el tercer puesto en el mercado español, con una cuota de mercado en torno al 8%; mantiene además una posición destacada en el mercado industrial del gas natural y uno de sus principales activos en España es la refinería de Castellón, en la que se invierte regularmente, para mantener su operatividad a la vanguardia tecnológica y de seguridad.

· bp es una de las mayores compañías energéticas mundiales, proporciona servicio a millones de clientes cada día en más de 70 países en 5 continentes y cuenta con 74.500 empleados. A través de sus principales actividades, bp provee carburante para el transporte; energía para calefacción y luz; servicios de comercialización y productos petroquímicos para una variedad de aplicaciones. En el ámbito de las energías renovables, sus actividades se centran actualmente en los biocombustibles, en la energía eólica y solar y en la generación y comercialización de electricidad de origen renovable.

· La ambición de bp es ser una compañía de emisiones netas cero en 2050 o antes y ayudar al mundo en este cometido, a través de un proceso de re-imaginar la energía para las personas y el planeta. Una ambición que la compañía lleva a cabo reduciendo las emisiones en operaciones, mejorando la huella de carbono de productos propios y apostando por el desarrollo de nuevos modelos de negocio alrededor de las energías renovables.