OHL a través de sus filiales Judlau Contracting y Community Asphalt, ha firmado recientemente en EEUU contratos para llevar a cabo dos nuevos proyectos por cerca de 70 millones de euros.

Judlau Contracting llevará a cabo en Nueva York la rehabilitación de la línea de metro Flushing, en el distrito de Queens. Los trabajos comprenden, entre otros, la eliminación, limpieza y restauración de la pintura y reparaciones de la estructura de acero entre las calles 48 y 72.

En el Estado de Florida, Community Asphalt será la responsable de acometer trabajos de mejora a lo largo de 21,5 km de la Autovía de Florida, en el área de Treasure Coast.

Se llevarán a cabo trabajos de fresado y repavimentación, barreras, mejoras de drenaje e iluminación, reparaciones de arquetas, diversas actuaciones en puentes, señalización y pintura de pavimentos desde Becker Road a SR70/Okeechobee Road.

Judlau ha sido designada contratista del año

Judlau ha sido designada Contratista del Año 2019 por ENR New York por sus obras como las rehabilitaciones del túnel Canarsie, del Throgs Neck Bridge, del viaducto de Riverside Drive, de la iniciativa Enhanced Stations y del túnel de Queens Midtown en este estado norteamericano.

Asimismo, en relación con Best Projects 2019, ENR New York destaca que Judlau ha recibido el Award of Merit, en la categoría Airport/Transit, por la rehabilitación en de la estación de metro en el World Trade Center en la calle Cortland.