Telefónica ha anunciado este jueves el lanzamiento comercial en Reino Unido de su primera red de quinta generación (5G) a través de su filial O2, que ofrecerá datos ilimitados para sus clientes, y sin la participación de Huawei.

Para su estreno comercial en esta tecnología, que inicialmente se limita a seis ciudades británicas (Londres, Belfast, Edimburgo, Cardiff, Slough y Leeds), la operadora española cuenta con tres móviles de Samsung y uno de Xiaomi.

La operadora no ha incluido en su catálogo ningún terminal de Huawei, que tampoco ha colaborado en el despliegue de la red, después de que la firma china fuera vetada por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre acusaciones de espionaje.

En Reino Unido, el avance de competidores como EE, Vodafone y Three parece haber forzado a la operadora a dar este paso, a pesar de que en España no comercializa el 5G.

En España, la británica Vodafone es la única que ofrece 5G,

Vodafone se estrenó en 5G el pasado mes de junio en quince ciudades y que no fue secundada por sus competidoras, que alegaban que el actual estándar non stand-alone (funcionamiento autónomo) no permite verdaderas experiencias de quinta generación y que aún no existe suficiente demanda.

Las operadoras están a la espera de que en el primer trimestre de 2020 se subasten en España licencias en la banda del espectro radioléctrico de los 700 megahercios, fundamentales para cubrir con 5G áreas extensas y con baja densidad de usuarios.

En Reino Unido, Telefónica espera ampliar su cobertura 5G hasta 20 ciudades a final de año y hasta 50 para verano del que viene.

Telefónica invierte en la tecnología Open RAN de Altiostar para impulsar la transformación de la red

Por otro lado, Telefónica ha informado de que a través de su vehículo corporativo de inversión, Telefónica Innovation Ventures (TIV) y Altiostar, pionera en tecnología de Open RAN virtualizada (open vRAN), han anunciado un acuerdo de colaboración estratégico que tiene como objetivo impulsar la transformación del sector de las telecomunicaciones hacia la próxima generación de redes inalámbricas, según ha informado Telefónica a través de un comunicado.

Mediante esta colaboración, Telefónica realiza una inversión en Altiostar y se convertirá en miembro del recién creado Comité Consultivo de Nuevas Tecnologías de Altiostar junto a representantes de otros inversores de Altiostar.

Tanto Telefónica como Altiostar fueron de los primeros miembros de la O-RAN Alliance, un consorcio industrial constituido en 2018 para impulsar la arquitectura abierta y los interfaces estandardizados, que son vitales para la creación y el despliegue de las infraestructuras inalámbricas de próxima generación.

El anuncio de este jueves supone un hito importante en esta colaboración. Telefónica es un proveedor de telecomunicaciones internacional que opera en 14 países para los que dicha transformación es fundamental en su éxito a largo plazo.