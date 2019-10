El Grupo Unicaja Banco ha obtenido un beneficio neto de 159 millones de euros al cierre de los nueve primeros meses de 2019, lo que supone un aumento del 11,8% respecto al mismo período del ejercicio 2018.

Según los resultados presentados por Unicaja a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la mejora de este resultado está fundamentada en un aumento del margen bruto -impulsado por el incremento de un 5,1% de las comisiones netas- y en una disminución de los gastos de explotación del 2,5%, así como en unas reducidas necesidades de saneamientos.

También mejoran los ingresos por dividendos, los resultados de operaciones financieras y otros resultados netos de explotación.

En los nueve primeros meses de 2019, el Grupo Unicaja Banco ha mantenido unas reducidas necesidades de saneamientos, si se tiene en cuenta que ha anticipado en el tercer trimestre el reconocimiento de los gastos de reestructuración pendientes por unos 40 millones de euros.

El coste del riesgo de crédito recurrente y los saneamientos de adjudicados se mantienen en niveles bajos, dados los significativos niveles de cobertura y la continuada reducción de los activos no productivos. Con todo ello, la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) se situó a cierre de septiembre en el 5,4%.

Impulso de la actividad comercial: crecimiento del crédito y de la captación de recursos de clientes

La actividad comercial del Grupo sigue creciendo de manera sostenida y rentable, mejorando tanto los volúmenes del crédito no dudoso, como consecuencia del continuo aumento de la nueva producción, como los recursos de clientes a la vista y fuera de balance.

Así, el crédito no dudoso -sin incluir adquisiciones temporales de activos (ex-ATA)- ha crecido un 3,5 % interanualmente y un 3,3 % en lo que va de ejercicio, con crecimientos tanto en el sector privado como público.

En los nueve primeros meses del año, las formalizaciones de préstamos han aumentado un 38 %, hasta 3.490 millones de euros, en los nueve primeros meses del año sobre el mismo período del año anterior.

En el caso de empresas, el crecimiento de las formalizaciones fue del 16%, mientras que en particulares fue del 10%. Dentro de este último segmento, las nuevas concesiones crecen un 2% en el caso de las hipotecas y un 34% en créditos al consumo y otros.

Esta mejora de los volúmenes en préstamos a particulares ha venido acompañada, a su vez, de un incremento de la rentabilidad.

Por otra parte, cabe destacar, además, que en los nueve primeros meses del año se han formalizado nuevas operaciones de préstamo a administraciones públicas por importe de 716 millones de euros (frente a 89 millones a septiembre de 2018).

El volumen de recursos administrados por el Grupo (sin ajustes por valoración)

Reducción de los activos no productivos y elevada cobertura La reiterada reducción de los activos no productivos -NPAs- (dudosos más adjudicados inmobiliarios) ha permitido a Unicaja Banco superar el objetivo de saldo total de activos no productivos fijado para 2020. Así, a cierre de septiembre, los activos no productivos,

considerando los 200 millones de euros de las ventas de carteras pendientes de registro contable, han caído en 1.378 millones de euros (-35,4%) en los últimos doce meses, con descensos del 38,2% en los activos dudosos y del 31,8% en los adjudicados. El saldo de activos dudosos del Grupo, a cierre del tercer trimestre, disminuyó hasta los 1.573 millones de euros (1.373 millones de euros con la venta pendiente de cierre), y el de inmuebles adjudicados, hasta los 1.138 millones. La caída de dudosos se traduce en una bajada de la tasa de morosidad de 2,8 puntos porcentuales en los últimos 12 meses, hasta situarse en el 4,7%

1 .

alcanzó los 55.025 millones de euros, de los que 50.258 millones corresponden a recursos de clientes minoristas. Este tipo de recursos de clientes prácticamente se mantienen en el ejercicio (-0,2%), con un comportamiento claramente diferenciado: mejoran los recursos con menor coste y aquellos generadores de mayor rentabilidad, como son los saldos a la vista y los recursos de fuera de balance, que crecen ambos un 3,2% en el año, mientras que las caídas se producen en el resto de recursos de balance. Los recursos fuera de balance se han visto impulsados,

particularmente, por el buen comportamiento de los seguros de ahorro (+ 8,4%) y de los planes de pensiones (+ 3,2%) en lo que va de año.