La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha apuntado la necesidad de liderar un desarrollo responsable de la Inteligencia Artificial (IA) y las nuevas tecnologías desde las administraciones, en el marco del Annual Policy Dialogue 2019, que ha inaugurado este lunes.

La inauguración ha estado presidida también por la ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, el vicepresidente ejecutivo de IE University, Diego de Alcazar Benjumea, y la presidenta de World Leaderships Alliance-Club de Madrid, Vaira Vike-Friberga.

Villacís ha señalado la presencia de la Inteligencia Artificial en los modelos de movilidad y gestión de las ciudades pero ha alertado de los "ciberataques, desinformaciones y fake news" a los que se expone la sociedad, por lo que pide un "desarrollo responsable" desde las administraciones.

Diálogo para la transformación digital

El Annual Policy Dialogue está organizado por el Club de Madrid bajo el título "Digital Transformation and the Future of Democracy".