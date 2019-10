Alessandra Ambrosio no necesita tacones para sentirse "poderosa", "sexy" y "atractiva". Por el momento, la modelo brasileña se olvida de los "stilettos" y apuesta por las bailarinas, un calzado más cómodo y versátil.

La modelo brasileña toma el relevo de la actriz, modelo y empresaria Olivia Palermo como imagen oficial de “PrettyBaillerinas”, una firma de calzado que ha conseguido destronar a los zapatos de tacón en grandes ocasiones.

"Alessandra Ambrosio representa mejor que ninguna otra a la mujer capaz de posar en un photocall o desfilar sobre una alfombra roja con un diseño plano sintiéndose tan sexy, poderosa y atractiva como sobre un tacones”, ha explicado en una nota la diseñadora Úrsula Mascaró, directora creativa del grupo "PrettyBallerinas".

"Para presumir no hay que sufrir”, añade Mascaró, quien considera que Alessandra Ambrosio es mujer, profesional y madre. "Al fin y al cabo una 'superwoman', como cualquiera de nosotras, con sus problemas, retos y rutina cotidiana que elige unas bailarinas con las que se puede estar igual de cool, elegante y sofisticada que con un tacón y además es perfecto para cualquier momento del día”.

Alessandra Ambrosio es la nueva Audrey Hepburn, elegante, natural y sofisticada, pero "con un toque sexy y poderoso más cercano a la realidad de la mujer actual", explica Úrsula Mascaró.

Ambrosio es símbolo de una generación de supermodelos que entró en el mundo de la moda a finales de los años 90 convirtiéndose en un icono internacional a través de su desfiles para la firma de lencería Victoria´s Secret.

"Envejecer es inevitable, no me preocupa", contó en su día en una entrevista con Efe Alessandra Ambrosio, quien reconocía que se cuidaba mucho, pero sin caer en la obsesión, porque "es importante ser feliz".

Esta modelo, que pertenece a ese selecto club de "tops" brasileñas de la década de los 90, procura mantener una dieta equilibrada a base de frutas, verduras, zumos, pescados y carne. "Bebo agua de coco para hidratarme", aseguró la modelo, que no renuncia a tomarse algún helado o dulce con su hijos.

"No pasa nada por tomarse una hamburguesa a la semana", dice la top, quien define y mantiene su figura haciendo pilates, yoga y meditación, además de contar con un entrenador específico para los glúteos.

Descubierta en 1996, cuando tan solo era una adolescente, en un concurso de belleza, Ambrosio adora su profesión, en la que se siente muy feliz, más ahora cuando existe una gran diversidad física, antes inexistente porque solo se seguía una estética. "Apoyo la decisión de la revistas de incluir modelos 'curvy', tiene que haber pluralidad", confiesa.

Detrás de ese aspecto impecable y casi angelical, hay una mujer normal y corriente. "Como cualquier mujer, unos días me siento poderosa y otros no me apetece ni levantarme de la cama", comentó.

Considera que la protección solar es la mejor fórmula para preservar la belleza. "En la playa siempre me protejo con pamela, gafas y crema protectora".

Madre de dos hijos, Anja Louise y Noah Phoenix, nacidos de su relación con su ex marido Jamie Mazur, Alessandra Ambrosio también convive con el estrés que genera la rutina diaria.

"Cuando el trabajo me lo permite, me relaja limpiar mi casa, además de jugar con mis hijos, nadar en la piscina o pasear por el campo", dijo. EFE