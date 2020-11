La diseñadora Ana Locking, galardonada hoy con el Premio Nacional de Diseño de Moda que otorga el Ministerio de Cultura y Deporte, está convencida de que merece la pena el esfuerzo hecho en estos años y "ser tú mismo, ser sincero".

Feliz, con una alegría que traspasa, se ha mostrado Ana Locking (Toledo, 1970) minutos después de conocer que había sido premiada, una noticia que ha recibido mientras daba clase en la universidad "tan tranquila".

Un premio que "no esperaba. Estoy que se me sale el corazón del pecho", ha dicho a Efe la creadora.

Años de esfuerzo

"Pienso en todos estos años de tanto esfuerzo", reflexiona en voz alta. "Ha sido muy duro llegar hasta aquí para alguien como yo que proviene de una familia de clase media. Ha significado mucho sacrificio, una entrega al 200 por cien, laboral y económica".

Pero este martes la pregunta que ronda tantos años en su cabeza: "¿Merecerá la pena esforzarse tanto?" tiene respuesta: "Sí, merece la pena el esfuerzo. Ser tú mismo, ser sincero".

Un premio que dedica a Alberto Gonper, su pareja y socio. "Él es 50 por ciento de la firma. Siempre está detrás, de él es de donde saco la fuerza para seguir adelante", asegura.

En este año en el que la crisis sanitaria ha golpeado duro a la industria de la moda, el premio llega en un momento personal muy especial, después de "superar" un cáncer de mama . "Siempre hay que estar vigilante, pero soy positiva".

"Es un momento muy difícil para la moda. Las ventas han bajado. Después de marzo los pedidos se anularon por completo", aunque considera que también es un momento "muy especial".

"Estábamos en un proceso de vértigo absoluto: cada vez más ropa, más colecciones" y señala que ahora es momento para la reflexión, "para que la moda torne a algo más honesto para consigo misma y sus consumidores".

Locking asegura que la industria va adquirir posiciones más responsables a nivel económico, social y ecológico. "Una moda con un camino más lento y meditado", en que han aparecido nuevos medios de comunicación para presentarla.

"Las firmas se han reinventado. Pese a lo malo del momento económico, para la moda es un buen momento creativo y emocional", dice la diseñadora que desde hace años ha abierto una vertiente más dentro del diseño con la decoración de interiores y objetos de hogar, y en estos últimos siete meses ha estado volcada en un proyecto decorativo de apartamentos en Luxembugo.

El jurado del Premio Nacional de Diseño de moda, dotado con 30.000 euros, pone en valor el hecho de que Ana Locking amplía los "cánones de belleza y refleja la cuestión de género y la diversidad del ser humano". Además, valora su labor como maestra de las nuevas generaciones y la coherencia y continuidad de su trabajo.

Un premio que también resalta su capacidad para "combinar diseño de moda y pulso social, conectando con los movimiento y las prácticas contemporáneas".

Precisamente, la última colección que presentó Ana Locking en el mes de enero en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, trasladaba la savia nueva que le transmiten los estudiantes a los que da clase en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM).

"La juventud no es una cuestión de edad", y ellos le transmiten nuevas ganas de mirar el mundo con otros ojos, comentó a Efe en ese momento.

La serie "Euphoria" y su rompedora estética fueron otro los puntos de referencia para construir una colección que tituló "Too young to die old". Las nuevas generaciones rompen "la manera de comunicarnos y eliminan barreras estéticas" y de pensar en el mundo de la moda.

A pesar de ser una diseñadora que firma diseños vanguardistas en la moda, Ana Locking ha vestido a la reina Letizia durante una de las cenas de gala en el Palacio Real y al cantante colombiano Maluma en el videoclip "Medellín", que interpreta con Madonna, además de al cuerpo de baile de la artista en su gira mundial. EFE