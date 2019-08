En la época estival llegan los nuevos olores, frescos, limpios y que invitan a cambiar y perfumarse. ¡Es el momento de las flores!.

Para la firma francesa Guerlain la rosa es mucho más que una flor, “es el aroma más codiciado por los perfumistas" y el esencial de Mon Guerlain Bloom of Rose, que añade rosa de Bulgaria y neroli.

La rosa tiene un aroma peculiar e intenso que comparte el pódium con la gardenia y el jazmín, que ocuparían el segundo y tercer lugar.

El olor a pastelería nos embriaga con jugoso pomelo y granada, rosa empolvada y vainilla, presentes en la gama de perfumes Omnia de Bulgari.

Como golosinas empaquetadas aparecen la fresca Omnia Crystalline, madura con enérgicas notas de pera nashi; la afrutada Omnia Coral, infusionada con hibisco; la chispeante Omnia Pink Sapphire, una dinámica mezcla de pomelo rosa, granada y plumeria; o la floral Omnia Amethyste, una combinación de rosas y lirios cubiertos por el rocío de la mañana.

¿Sabes elegir tu perfume?

Según las recomendaciones de L'Oreal, a la hora de elegir un perfume no hay que utilizar el spray sobre la ropa, lo ideal es descubrirse hasta el codo antes de empezar a probar sus aromas.

La muñeca es un buen lugar, siempre que no se vayan solapando distintas fragancias. Hay que evitar frotar la piel para que el perfume evolucione de forma natural.

Recomiendan tener paciencia hasta descubrir cómo evoluciona una fragancia hasta adaptarse a cada tipo de piel para posar su aroma definitivo.

En el caso de que destile verde tiene que ver con hierba recién cortada, tallos de plantas… son frescas y vibrantes y pueden contener cítricos. Only the Brave de Diesel, precisamente, gira en torno a una nota de helecho acuático y también contiene menta en su composición.

Si las hierbas y especias aromáticas figuran entre sus preferencias, además de comino, romero, salvia, musgo, pachuli y notas balsámicas podrá apreciar en Polo Blue Gold Blend, de Ralph Lauren.

Perfumes duales

Si lo que desea es provocar el misterio, Alien Fusion es la nueva fragancia femenina de Mugler, inspirada en el fenómeno de un eclipse, y en una dualidad frío y calor, donde el jengibre y la canela se funden con el nardo, además de acentos florales y carnales de la flor del naranjo, una fórmula a la que se suma el ámbar blanco y la vainilla de Madagascar.

Pero esta no es la única fragancia que ha lanzado la firma, cinco nuevas colonias inspiradas en Cologne y rebautizadas como “Come Together".

Take me out, donde la flor del naranjo y la hoja de shiso son la esencia de su composición; Fly Away, que nos lanza la adrenalina de subir por una montaña rusa y despierta nuestros sentidos a base de pomelo amarillo y acorde de cáñamo; Come Together, sensual y de ondas verdes como el petigrain verde y almizcles blancos.

A ellas les iguen Love You All, puro amor y sensualidad con ambar blanco y regaliz azul y, por último, Run Free, que eleva el espíritu con su aroma a base de jengibre púrpura y akigalawood.

Irina Shayk es la imagen de la nueva Francia de Jean Paul Gaultier, Scandal A París, pues, según la firma, la modelo representa a una mujer libre, poderosa e inteligente.

Gaultier asegura que la mujer Scandal no vive pendiente de lo que digan los demás. “Siempre me gustaron las mujeres fuertes que no se molestan por los juicios de valor que la sociedad puede hacer sobre ellas”, remacha el diseñador francés.EFE