Joven, artista y de origen cubano, así es Rachel Valdés la nueva ilusión del cantante Alejandro Sanz y cuya relación se ha confirmado con la publicación de unas imágenes de la pareja en la prensa del corazón.

Valdés (La Habana, 1990) es una reconocida artista en su país por su trabajo multidisciplinar que abarca tanto la fotografía como la escultura y la pintura, pero destaca sobre todo por su especialidad en las instalaciones de gran tamaño.

“Me interesa crear escenarios que conlleven a un diálogo ya sea visual, o espiritual entre el ser, el objeto, y el espacio que le rodea, y brindar a través de estos, otras versiones perceptuales de la propia realidad ya existente", cuenta la artista cubana en su página web.

En 2010 se graduó en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, en Cuba, y en el Vermot Studio Center, una prestigiosa institución de Estados Unidos que organiza programas de residencia en Bellas Artes y Escritura.

A sus 30 años, ya ha tenido la oportunidad de exponer sus obras en lugares como Times Square, a donde llevó "The beginning of the end", una especie de caleidoscopio gigante a base de espejos instalada en la neoyorquina calle y que causó una gran impresión.

Valdés, que es madre de un niño de cinco años fruto una relación anterior, reparte su trabajo entre su propio estudio en La Habana, Estados Unidos y Barcelona.

Aunque la joven cubana también ha hecho sus pinitos en el mundo de la moda y la interpretación, ya que protagonizó en 2016 el videoclip oficial de "Traidora", una canción compuesta por Marc Anthony y Gente de Zona.

La prensa del corazón ha publicado las primeras imágenes de Alejandro Sanz y Rachel Valdés, en las que disfrutan de una divertida jornada en la playa en San Diego junto a Manuela, la hija mayor del cantante.

Ambos comparten además su pasión por el arte, ya que el cantante, en una entrevista a Efe, confesó que en un momento de su vida tuvo que elegir entre la pintura y la música. Y escogió lo último, pero en 2018 retomó esta afición presentando su primera exposición de cuadros en Nueva York.

Alejandro Sanz ha estado casado en dos ocasiones. Primero contrajo matrimonio con la modelo y actriz mexicana Jaydy Michel en Bali en 1999, y con ella tuvo a su hija Manuela, hasta que en 2005 decidieron divorciarse. Mantuvo una relación con la cantante y diseñadora portorriqueña Valeria Rviera con quien tuvo a su hijo Alexander, hoy un joven que de 16 años con gran talento que compone y hace rap.

Dos años después, Sanz comenzó una relación con la empresaria Raquel Perera, con quien tuvo dos hijos, Dylan y Alma, y de la que se divorció hace tres meses. EFE