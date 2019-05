24 may. 2019

EFE Madrid 24 may. 2019

La diseñadora de moda es la flamante ganadora de "Who's On Next", un galardón que reconoce a los jóvenes talentos de la moda y que ha tenido como presidente del jurado, el diseñador francés Jean Paul Gaultier.

"No me lo esperaba para nada, ya solo ser finalista era un sueño" confiesa Barrera, de 26 años, en una entrevista con Efe Estilo, quien, pese a haber sido nombrada ganadora, no ha dudado en resaltar su admiración por las firmas Ernesto Naranjo y Oteyza, que también optaban a hacerse con el premio que otorga la revista Vogue en su octava edición.

Con sus propuestas, la joven diseñadora, establece un diálogo entre la costura y la moda rápida. "Estamos en la era de la inmediatez, somos insaciables, queremos consumir constantemente", y apuesta por una moda lenta, donde presta especial atención al patronaje.

Para Vogue España, este premio es una apuesta editorial por el nuevo talento femenino que tiene la moda como uno de sus focos de expresión cultural y artística, con un importante componente industrial y proyección internacional.

La moda masculina, valor en alza

Tres años de trabajo con firma propia, tras su formación en el equipo de Pedro del Hierro junto a Carmen March, han sido suficientes para que Barrera haya recibido un reconocimiento por su trabajo en el mundo de la moda, y se haya abierto un hueco en la industria textil española, realizando colecciones que tienen "la danza, la música o la fotografía" como principal fuente de inspiración.

Y es que, el hecho de que su firma tenga una parte creativa y otra comercial, ha tenido como resultado "un proyecto sólido", que según la diseñadora "puede funcionar y expandirse en el mercado de la moda".

Aunque no descarta diseñar una línea de ropa femenina en el futuro, asegura que su apuesta segura es "hacer una marca de ropa masculina", uno de sus sellos distintivos que considera de gran relevancia, al tratarse de las pocas firmas españolas emergentes dedicadas a confeccionar costura para hombre.

"Que hayan reconocido con el premio el talento y el esfuerzo a una marca de ropa masculina me parece un sueño", ha contado la creadora, confesando que le encantaría poder vestir con sus creaciones a Harry Styles, un "referente en moda de hombre".

De sus creaciones, hace hincapié en el concepto de la sostenibilidad, que es entendida por la diseñadora como "la realización de prendas a partir de materiales nobles que aporten calidad y durabilidad".

Respecto a sus próximos proyectos como diseñadora del año, comparte que trabaja en terminar la colección que presentará en julio en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, además de "hacer crecer la marca", una meta a largo plazo que sigue la estela del diseñador Palomo Spain, ganador del certamen en la anterior edición. EFE-cs.mm