La diseñadora asturiana Carlota Barrera pasa a formar parte de la familia de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), su nombre se suma así al de otros conocidos diseñadores como Palomo Spain, Juan Vidal, Adolfo Domínguez, Agatha Ruiz de la Prada o Custo Barcelona.

Estética renovada

El trabajo de Carlota Barrera se caracteriza por explorar siluetas modernas y crear colecciones que dan un nuevo enfoque a las técnicas clásicas de sastrería y la artesanía el que apuesta por una estética renovada para vestir al hombre contemporáneo.

Con solo 26 años, la joven diseñadora fue ganadora del premio "Who's on Next 2019", que concede la revista Vogue España para nuevos creadores más prestigioso del país que ha contado en su última edición Jean Paul Gaultier como presidente del jurado, y a través de cual le ha permitido incorporarse a ACME .

También ha recibido el Premio MODA-FAD 2019, concedido por la Asociación para el Fomento de la Moda del FAD que le ha otorgado reconocimientos en el mundo de la moda.

Nueva colección en MBFWMadrid

Afincada en Londres, sede de su firma en la actualidad, se graduó en el London College of Fashion y comenzó su andadura en el mundo de la moda trabajando para grandes firmas como Pedro del Hierro.

Pero fue en julio de 2018 cuando inició su carrera en solitario y presentó su primera colección de moda masculina, titulada "The Matador and the Fisherman", para la temporada primavera/verano 2019, una propuesta con la que sentó las bases de su firma homónima.

El viernes 5 de julio, Carlota presentará su colección primavera/verano 2020 dentro de las celebraciones de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en la que ha estado participando desde el pasado julio de 2018.EFE

