Carmen Martínez-Bordiu, la "nietísima", como también es conocida en los ámbitos sociales, ya es duquesa de Franco con Grandeza de España.

Tras haber cumplido el último tramite burocrático -pagar un impuesto de 2600 euros- la nieta de Francisco Franco, Carmen Martínez-Bordiu, ya es oficialmente duquesa de Franco.

En julio del año pasado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la concesión del título de duquesa de Franco, con Grandeza de España, Carmen Martínez-Bordiú Franco, tras el fallecimiento de su madre, Carmen Polo.

Según la disposición del Ministerio de Justicia, con fecha del 31 de mayo de 2018 y firmada por el exministro Rafael Catalá, se expide la Real Carta de Secesión del título de Duque de Franco, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto del 27 de mayo de 1912, "previo pago del impuesto correspondiente".

Pues bien, el pago ha sido realizado y la "nietísima" es duquesa de Franco, un título con grandeza de España que el Rey Juan Carlos I otorgó a Carmen Franco Polo tras la muerte de su padre, el dictador Francisco Franco.

Harta de oír y leer cosas que escriben los demás sobre su propia vida sin conocerla, sin saber cómo piensa o lo que siente, Carmen Martínez escribió su propias memorias "Cumple años, gana vida".

Enamoradiza y fantasiosa

Contaba a EFE en una entrevista, que "como buena piscis soy enamoradiza y fantasiosa, soy una persona perfeccionista y curiosa de la vida".

El amor ha sido el marcapasos de su vida, una vida que disfruta como se le antoja, como quiere, como desea. "No sigo las reglas establecidas, tengo un fondo bastante profundo de las cosas y me considero una persona más espiritual que religiosa", aseguró.

"Se puede tener relaciones sexuales con una persona pensando que te estás tomando un bocadillo y, si te gusta, repites"

En su vida ha habido muchos y grandes amores, ahora a sus 68 años vive momentos dulces junto al australiano Timothy McKeague a quien conoció después de romper con Luis Miguel Rodríguez, con el que mantuvo una relación que duró dos años.

Con la única intención de salir de casa, Carmen Martínez Bordiú, a los 21 años contrajo matrimonio con Alfonso de Borbón, nieto del rey Alfonso XIII y duque de Cádiz, catorce años mayor que ella, un enlace del que nacieron dos hijos, Francisco y Luis Alfonso.

Tras separarse en 1979, Carmen Martínez Bordiú se trasladó a París donde se casó con el anticuario parisiense Jean Marie Rosie, con el que tuvo una hija, Marie Cynthia.

Como madre reconoce que ha "sufrido mucho": "La separación de mis hijos cuando estuve en París, la muerte de mi hijo Fran y el distanciamiento con Alfonso -enumera- son heridas que nunca cicatrizan (...) El dolor que sentía me dejó seca".

En el programa "En tu casa o en la mía", de Bertín Osborne, Martínez Bordiú se refirió al empresario Luis Miguel Rodríguez como el hombre de su vida, destacándole por encima de Alfonso de Borbón y el anticuario francés Jean-Marie Rossi, que son los padres de sus hijos. O de José Campos con quien también compartió años de su vida.

En esa entrevista a EFE, con naturalidad, contaba que "se puede tener relaciones sexuales con una persona pensando que te estás tomando un bocadillo y, si te gusta, repites"; ya que para ella "el sexo es tan natural como la vida misma y le "sorprende" que "en el siglo XXI, la gente aún tenga prejuicios y que no sea capaz de hablarlo".

Considera que "en el mapa erótico personal no hay límites" y, en su caso, señala, los límites los pone ella. A esa conclusión llegó en París tras ver la película "El imperio de los sentidos", un filme en el que la posesión total era llegar incluso a la muerte: "Esas imágenes -confiesa- me impresionaron y me hicieron reflexionar muchísimo. Se dice que el orgasmo es como una pequeña muerte"

Pese a nacer en un palacio, concretamente en el del Pardo, el 26 de febrero de 1951, Martínez Bordiú quiso desde muy pequeña tener una vida sin corsés, quería ser la protagonista de su destino y evitar que nadie la dirigiera. Y así ha sido. EFE