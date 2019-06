Charo Izquierdo, la directora de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), ha anunciado hoy, muy emocionada hoy que abandona su cargo al frente de la pasarela. El razón es hacer frente a un nuevo proyecto empresarial pues acaba de ser nombrada nueva directora general del área de Revistas del Grupo Zeta.

Ella será la encargada de la puesta en marcha de nuevos proyectos, el desarrollo de un impulso digital y la modernización de las revistas del Grupo Zeta son algunos de los retos que Izquierdo debe afrontar a partir de ahora.

Izquierdo, que llegó a la dirección de la MBFW en noviembre de 2016 para sustituir a Leonor Pérez-Pita -más conocida como Cuca Solana- será reemplazada por Nuria de Miguel, hasta ahora responsable de comunicación de la pasarela.

Trenes que deben cogerse

Un anuncio que ha realizado Izquierdo este viernes al final de la rueda de prensa de presentación del calendario de la próxima edición de la MBFW.

"En la vida pasan trenes que no hay que dejar escapar y no soy una persona de arrepentirse", ha señalado Izquierdo, que ha recordado que su sueño era dirigir la pasarela y lo ha cumplido, pero que sigue teniendo grandes sueños y por eso inicia una nueva etapa profesional en la que seguirá "trabajando por la moda española".

"Me voy triste, pero también contenta. Me voy cansada, no han sido unos años fáciles, han sido unos años de mucho trabajo, pero de un trabajo precioso. Si antes estaba orgullosa de la moda española, hoy lo estoy con más conocimiento de causa", ha señalado.

Charo Izquierdo deja la pasarela

La directora de la pasarela ha asegurado que era "una gran responsabilidad" sustituir a Cuca Solana. "Pero creo que hemos ido dando en esta etapa pasos importantes en la Mercedes-Benz Fashion Week", ha dicho, antes de precisar que recordará esta etapa "con mucho amor".

Su sustituta, Nuria de Miguel, era la responsable de comunicación de la MBFW desde 1996 y lleva trabajando en Ifema -organizadores de la Fashion Week- desde 1991.

"Cuca -ha agregado Izquierdo- estaba muy orgullosa de Nuria y yo también lo estoy. Es una gran sucesora y será de gran ayuda para continuar el camino".

La nueva responsable de la MBFW, que asumirá el cargo tras la edición de julio, ha agradecido las palabras de Izquierdo y su afecto.

"Se abre una nueva etapa llena de ilusión y mi intención es seguir dando proyección a la moda española en su conjunto", ha señalado De Miguel, antes de precisar que seguirá las líneas abiertas por Charo Izquierdo en aspectos como la internacionalización de la pasarela.