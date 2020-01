Con la llegada del nuevo año llegan también los nuevos propósitos, muchos de ellos, ahora también, son fáciles de cumplir a golpe de “click” a través de diferentes aplicaciones que prometen desde colaborar a un mundo mejor, meditar, ahorrar, ser constante en el deporte o comer saludable.

Siete minutos de deporte al día que no entienden de excusas

No disponer de tiempo para hacer ejercicio ya no es una excusa válida, así lo garantizan desde Seven, una aplicación en la que solo se necesitan siete minutos al día, independientemente del lugar y, lo que es una mayor ventaja, sin necesitar de disponer de un equipo de entrenamiento.

Seven permite configurar un entrenamiento personalizado en función de la búsqueda de objetivos, que van desde perder peso, definir la musculatura o tonificar. Tras la creación del hábito de ejercicio, propone logros a desbloquear o competiciones con otros usuarios, además de poder elegir un propio instructor deportivo con el fin de motivar al usuario. Una alternativa para hacer deporte que acumula más de 80.000 descargas en total.

La comida sobrante no se tira, se aprovecha

Bajo este principio nace la aplicación “To Good To Go”, que con el lema “Salva comida a tu alrededor” busca combatir el desperdicio de alimentos, encargando a restaurantes comida preparada sobrante que suele eliminarse, ayudando a no desperdiciar alimentos con una oferta económica.

Su uso es sencillo, tan solo hay que descargar la aplicación, encontrar en esta el establecimiento de comida del que se quiera consumir, hacer el pedido e ir a recogerla en un tiempo estimado.

De esta forma, se ayuda a reducir el exceso diario de comida de restaurantes, pastelerías y supermercados, a un precio muy económico y mediante un uso sencillo de la aplicación, cuyo funcionamiento es idéntico a cualquiera de comida a domicilio.

Aprende a meditar desde la oficina

Calm es la aplicación con más descargas de la red para aprender a meditar. Cuenta con diversas meditaciones, que se dividen por temáticas; relajación, combatir la ansiedad, crecimiento personal, conciliación del sueño o “mindfullness”, que a su vez disponen de diferentes grados de dificultad y duración.

Desde dinámicas de dos minutos a media hora, un instructor guía durante las diferentes meditaciones al usuario, que solo necesita estar sentado de forma confortable para realizar las prácticas.

La aplicación, también cuenta con un apartado para aprender las respiraciones lentas del yoga, y se puede personalizar con sonidos ambientes relajantes, que van desde tormentas a cascadas de agua.

Gestiona tus viajes con DB Navigator

Gestionar trayectos largos cuando se está en el extranjero o se viaja con frecuencia es en ocasiones caótico. Con el fin de solucionar este problema nace DB Navigator, una aplicación que gestiona todo tipo de viajes en trenes, cercanías y derivados.

La aplicación permite desde la compra de billetes hasta información en tiempo real de horas de salida y llegadas, así como la localización del vagón en el que se va a viajar en la zona del andén o gestionar las conexiones entre diferentes trenes buscando las mejores ofertas.

Una opción útil para aquellas personas que viajan en este tipo de transportes con frecuencia, que por el momento solo esta disponible en inglés y alemán pero que ya trabaja en próximas actualizaciones.

Comida y compras saludables con My Real Food App

Se trata de una aplicación creada por el nutricionista Carlos Ríos, en la que se busca comer de forma saludable, evitando los productos procesados. Cuenta con diferentes opciones, que van desde un escáner para usar con los productos en el supermercado y ver su composición hasta un apartado de recetas sanas, que los usuarios pueden subir a modo de red social.

Basta con abrir la aplicación y escanear el código de barras de cada producto para encontrar un desglose de sus componentes, y un balance de si cuenta con aditivos perjudiciales para el organismo, para los que la aplicación sugiere un producto similar elaborado con componentes saludables. EFE