Elegancia en Navidad ya no es sinónimo de brilli-brilli, sino de calidad, de artesanía y de prendas cocidas a fuego lento. No a todo el mundo le gusta vestirse de fiesta cuajado de lentejuelas y brillos sin medida.

No me gusta vestir con lentejuelas ni ropa de fiesta, ¿qué me pongo?

Hasta ahora, elegir un estilismo de Navidad conllevaba apostar por vestidos largos de tules y terciopelos, con escotes pronunciados y un importante aderezo, pero ahora, si la invitación no va acompañada de un "dress code" de etiqueta, se pude optar por prendas sencillas y confortables.

"No es lo mismo reunirse con la familia en un idílico rincón en la montaña que disfrutar la cena junto al mar o en una casa de campo", explica a Efe, la estilista Pepa Fernández.

Para vivir las fiestas navideña cada vez son más los que rechazan la saturación de brillo, las prendas doradas o plateadas, así como las piezas bañadas con una pátina metalizados o las acabadas con purpurinas.

Antes de elegir las prendas (con o sin lentejuelas) que se deseen vestir en Navidad o Nochevieja , lo más importante es saber qué plan hay y dónde se va a celebrar. Es muy acertado apostar por un estilismo que se identifique o el espacio donde se disfruta la Navidad.

Teniendo esta premisa clara, las propuestas son muchas. Desde un 'total black' hasta un mono ceñido a la cintura pasando por un cálido jersey alpino.

La suma de camisa negra con volantes, pantalón pitillo y americana con hombreras, todo en un órdago al negro, ofrece un resultado favorecedor, armónico e incluso poético para asistir a una cena navideña.

Es un 'look' que ofrece seguridad y que se puede potenciar con alguna joya, un lazo al cuello o un maquillaje más sofisticado que haga hincapié en los ojos.

Navidad en la montaña

Si se vive la Navidad en la montaña, un jersey de invierno con estrellas y copos de nieve -es mejor evitar los modelos con árboles navideños o los de reno con bombilla roja a modo de nariz- puede resultar ideal.

Para sacarlo de su zona de confort, se puede optar por un modelo alpino con hombreras y combinarlo con un pantalón tobillero y zapatos de tacón, "la mezcla resulta 'chic' e interesante", añade la estilista, quien considera que también se puede lucir "sobre un vestido ligero y botas altas, ideal para una fiesta de amigos en un refugio de montaña.

Cena en la ciudad

Para una cena urbanita, puede optar por lucir un vestido con largo al tobillo con botines de tacón o un vestido largo midi, de estética relajada, combinados con unos vaqueros pitillo, "un apuesta tan arriesgada como cómoda" que va muy bien para fiestas urbanas.

Otra opción es el vestido-americana con botines o el vestido lencero con camiseta de manga larga debajo y botas de estética militar.

El mono es una prenda salvavidas que en función de su estética puede servir para un "dress code" más arreglado o menos. Si se elige un modelo liso -negro, berenjena, coral, beige o marino, puede sumarle un extra festivo con un cinturón o algún collar importante.

Esta prenda -de tirantes, manga corta, manga larga o con un hombro al descubierto- se puede lucir con stilettos, sandalias o deportivas, "una virtud que facilita su funcionalidad", añade.

En el campo o en la playa

Si el plan navideño le lleva hasta una casa de campo opta por estampado un príncipe de Gales o cuadros escoceses, americana de pana, chaquetas con cuellos de piel, falda evase, blusas de seda con lazada, jersey de cuello alto, pantalones de terciopelo o un vestido midi en tonos borgoña, mostazas, verde caza o camel.

Cuando el destino es junto al mar, los tonos blancos, marinos y las siluetas relajadas son la mejor opción, junto a faldas plisadas y ligeras rebecas. EFE